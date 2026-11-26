Stop alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo. É quanto ha disposto il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, in vista della partita A.C. Milan-Sunderland Association Football Club, valevole per la Uefa Europa League, stagione 2026/2027, in programma al Meazza il prossimo 10 dicembre. Il divieto sarà in vigore dalle 8 alla mezzanotte del 10 dicembre, nella zona Centro, nella zona Darsena e Navigli, nella zona Sempione e nella zona di Corso Como e, dalle 12 alla mezzanotte del 10 dicembre, nella zona di San Siro e dintorni.