"Io in rimonta? Mai stato in rimonta onestamente in questa partita, è una sfida elettorale come ne ho fatte tante, con delle strane posizioni dopo neanche due mesi e mezzo, ognuno fa le sue considerazioni". Così il commissario della Figc, Giovanni Malagò all'ingresso del Coni, in vista della Giunta, in merito alla corsa elettorale per la presidenza della Figc che lo vede candidato insieme all'avversario Adriano Galliani. Alla domanda se al posto dell'ex dirigente del Milan sarebbe sceso in campo ha risposto: "A parti inverse non mi sarei schierato, non sarei entrato assolutamente".