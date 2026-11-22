Juventus, Spalletti: "Inutile parlare di mandare via l'allenatore, serve una punta fisica"
Il tecnico bianconero si prende la reazione dei suoi dopo 45 minuti da dimenticare: "Nel secondo tempo abbiamo fatto più scelte e siamo stati più sciolti"
"Mi soddisfa la reazione, nel secondo tempo abbiamo fatto più scelte e siamo stati più sciolti": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia. "Durante i primi 45 minuti abbiamo perso troppi palloni - continua nella sua analisi, con il primo tempo chiuso sullo 0-0 e tra i fischi dello Stadium - e c'era poco movimento: è stato fondamentale che i giocatori riconoscessero che mancava qualcosa e poi lo hanno messo nella ripresa".
Kolo Muani ha faticato da punta centrale e poi è tornato sui suoi livelli quando è stato spostato sull'esterno: "Lo devo stimolare perché ho bisogno di un altro attaccante lì davanti - spiega Spalletti a Dazn - mentre Zhegrova è un calciatore incredibile: a volte fa delle giocate che non sono su nessuna lavagna, però non si vive di spunti bensì di continuità". Woltemade è subentrato all'intervallo e ha cambiato volto alla Juve: "Non è mai facile quando rientriamo dalla sosta delle nazionali, però abbiamo fatto un grande secondo tempo mentre nel primo no - commenta il tedesco autore di un gol e un assist - siamo rientrati con l'atteggiamento giusto, l'abbiamo sbloccata e poi l'abbiamo vinta molto bene".
In conferenza ha rincarato la dose sul mercato e la questione attacco: "Kolo Muani ha corsa, fisico e resistenza, può giocare anche da prima punta ma noi abbiamo bisogno di un giocatore proprio per quel ruolo (un attaccante fisico, ndr) perché non l'abbiamo comprato. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario".