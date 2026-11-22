Kolo Muani ha faticato da punta centrale e poi è tornato sui suoi livelli quando è stato spostato sull'esterno: "Lo devo stimolare perché ho bisogno di un altro attaccante lì davanti - spiega Spalletti a Dazn - mentre Zhegrova è un calciatore incredibile: a volte fa delle giocate che non sono su nessuna lavagna, però non si vive di spunti bensì di continuità". Woltemade è subentrato all'intervallo e ha cambiato volto alla Juve: "Non è mai facile quando rientriamo dalla sosta delle nazionali, però abbiamo fatto un grande secondo tempo mentre nel primo no - commenta il tedesco autore di un gol e un assist - siamo rientrati con l'atteggiamento giusto, l'abbiamo sbloccata e poi l'abbiamo vinta molto bene".