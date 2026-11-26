Wesley Sneijder mette all'asta i suoi cimeli sportivi. L'olandese ex Inter nelle ultime settimane ha venduto diversi oggetti raccolti nel corso della sua carriera. L’ultimo pezzo, la maglia di Sergio Ramos scambiata nella finale Mondiale: la divisa blu è stata acquistata da un tifoso brasiliano per circa 65mila euro. In passato Sneijder aveva venduto altri cimeli: il Pallone d'Argento della Coppa del Mondo 2010 (19.000 euro), la medaglia di bronzo della Coppa del Mondo 2014 (6.500 euro), il pallone con cui l'Olanda ha eliminato il Brasile nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2014 (6.100 euro) e la sua medaglia di partecipazione alla Coppa del Mondo 2014 (1.024 euro). Dietro queste vendite, potrebbe esserci il tentativo di recuperare qualche soldo dopo essere stato vittima di una truffa immobiliare in Turchia.