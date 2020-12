Juventus, Pirlo: "Noi favoriti? Dobbiamo solo continuare così"

QUI JUVE

Andrea Pirlo si gode una delle migliori performance della sua Juventus: "Non eravamo contenti per il risultato contro l'Atalanta nonostante la buona prestazione - ha detto il tecnico bianconero dopo il 4-0 rifilato al Parma - Dovevamo recuperare subito i punti persi e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Siamo in un buon momento a livello fisico e stasera era importante vincere, magari anche con tanti gol dei nostri attaccanti. Lo abbiamo fatto giocando bene con loro e con tutto il collettivo. Noi favoriti per lo scudetto? L'importante è avere questo atteggiamento in ogni partita, che sia il Barcellona o il Parma. Dobbiamo avere il dominio della gara". Getty Images

La squadra sta cominciando a prendere le sembianze da lui volute: "Pian piano stiamo raggiungendo quello che vogliamo, non solo io ma anche i giocatori. Specialmente nell'aggressione in avanti e nel recupero palla stiamo mglirando molto, questo aiuta ad essere padroni del gioco. Questo tipo di spirito è entrato bene nella testa dei ragazzi e si vede".

Tra i giocatori sotto i riflettori, senza dubbio Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, che erano finiti un po' al centro delle critiche dopo l'1-1 con l'Atalanta allo Stadium: "Cristiano era giustamente arrabbiato per il rigore sbagliato, fortunatamente ha avuto pochi giorni per pensarci, visto che dovevamo prepararci subito per questa partita. Ha dimostrato la voglia che aveva. Alvaro Non mi sta sorprendendo, era la nostra prima scelta come abbiamo sempre detto. L'Atletico all'inizio non lo lasciava partire e quindi siamo virati su altri, ma sapevamo che era il giocatore ideale. Ora sta bene anche mentalmente e quando è così può fare qualunque cosa. Anche lui era rimasto molto deluso dai giudizi dopo la partita con l'Atalanta, io l'ho rassicurato perché aveva creato tanto anche per la squadra, doveva solo stare sereno, poi i gol arrivano come successo stasera".

Infine un elogio anche per Weston McKennie: "È un grande recuperatore di palloni, ma è anche un grande incursore, lo abbiamo scelto per questo. Deve migliorare tecnicamente, ma è giovane e può ancora crescere".