Juventus, nuovi record per Kean: miglior percentuale realizzativa

07/04/2019

Ieri è entrato in campo al 21' della ripresa, impiegando solo 18 minuti per battere Reina segnando la quinta rete in sette presenze di Serie A: un ulteriore passo in avanti nell'altra statistica da primato che lo vede segnare in media un gol ogni 42 minuti. Anche in questo caso, primatista nei cinque top campionati europei (considerando i giocatori con almeno due gol all'attivo). Aggiungendo anche Coppa Italia e Champions League, la media si alza ma rimane da stropicciarsi gli occhi: un gol ogni 53 minuti, sei in 10 partite.



Se poi usciamo dai confini bianconeri per indossare la maglia azzurra, bisogna contare anche i due gol in Nazionale nelle tre partite giocaete contro Finlandia, Liechtenstein e Stati Uniti. Il bottino stagionale di Kean racconta dunque di 8 reti in 13 partite. Non male considerando che la sua stagione è di fatto iniziata un mese fa e all'orizzonte ci sono ancora dalle nove alle dodici partite...