Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
FRENO A MANO TIRATO

La Juventus non sa più vincere, senza i lampi di Yildiz il gioco latita e lo scudetto è un miraggio

Al Franchi i bianconeri non vanno oltre l'1-1 contro la Fiorentina ultima in classifica. Tornano a palesarsi tutti i limiti già emersi in questo avvio di stagione nonostante il cambio di allenatore: a centrocampo le idee sono poche e gli attaccanti fanno molta fatica a segnare

di Alessandro Gorini
23 Nov 2025 - 06:30
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus esce da Firenze con un solo punto contro una Fiorentina ultima e ancora a secco di vittorie in questo campionato. Un pari, il terzo di seguito tra Serie A e Champions, che rischia di pesare come un macigno nella lotta per le posizioni di vertice e soprattutto per lo scudetto, che appare sempre più un miraggio. Seppure la classifica non sia ancora del tutto compromessa, la squadra di Spalletti deve riflettere sui propri errori e sulle carenze, soprattutto tecniche, palesate in questo avvio di stagione. Il gioco latita, soprattutto quando la stella di Yildiz si spegne, e senza le invenzioni del fantasista turco la Juve fatica a trovare la via del gol. 

Fiorentina-Juventus: le immagini del match

1 di 31
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Al Franchi, la Juventus ha avuto un avvio positivo con Vlahovic che si era guadagnato, con una grande giocata, un rigore per un presunto fallo di Pablo Marì. Penalty poi tolto dal Var per una trattenuta iniziale dello stesso attaccante serbo, bersagliato (anche con insulti razzisti) dai suoi ex tifosi viola. Nonostante un gioco non certo entusiasmante e una rete divorata proprio da Vlahovic, i bianconeri riescono comunque a trovare il vantaggio con un sinistro di Kostic in pieno recupero del primo tempo, pur rischiando grosso qualche minuto prima su un gran tiro di Kean stampato sulla traversa. 

Al rientro dagli spogliatoi, ecco riemergere tutte le lacune di questo avvio di stagione turbolento della Juve. Dopo l'eurogol di Mandragora, che si infila all'incrocio dei pali, i bianconeri sbandano, si rintanano nella loro metà campo e rischiano in almeno un paio di occasioni di capitolare. Koopmeiners e Kelly fanno grande fatica su Kean, che è molto di più di un semplice rimpianto per la Vecchia Signora. I cambi di Spalletti non riescono a incidere, a eccezione di Conceicao, entrato volenteroso e in grado di impensierire la retroguardia viola con alcune giocate di classe, poi vanificate dalla mancanza di "peso" in mezzo all'area. Openda e David proseguono nel loro status di "oggetti misteriosi", con un minutaggio da ultimi minuti che, di certo, non li aiuta. 

Leggi anche

Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: Mandragora risponde a Kostic

Le pagelle di Fiorentina-Juventus: Yildiz spento, Vlahovic luci e ombre

E così la Juve esce dal Franchi con un solo punto, un risultato che ancora una volta mette in evidenza tutti i limiti soprattutto tecnici, di una rosa che continua ad avere grosse lacune soprattutto in fase di impostazione in mezzo al campo. Perché, se è vero che in attacco le punte segnano poco, è altrettanto vero che in mezzo al campo manca troppo spesso quel guizzo e quel gioco che si attende da una big come la Juve. Thuram, Locatelli, Miretti e lo stesso McKennie non sembrano in grado di dare qualità alla manovra bianconera e gli attaccanti, che ricevono pochissimi palloni giocabili, ne risentono.

Spalletti, dal canto suo, non sembra essere entrato ancora in piena sintonia con la squadra. Il suo 3-4-2-1 iniziale con McKennie a fare la spola tra centrocampo e attacco è apparso sterile e con poche idee. Forse anche un po' troppo macchinoso. Koopmeiners, ormai definitivamente piazzato in difesa, ha come obiettivo quello di fare da regista arretrato ma troppo spesso appare timido e in difficoltà. Sommando tutti questi fattori, il risultato è inevitabilmente quello di una squadra incompiuta, che può ancora lottare per un posto in Champions (se si rimette in corsa), ma che difficilmente potrà giocarsi lo scudetto fino all'ultima giornata. 

juventus

Ultimi video

02:04
Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

01:14
MCH AJAX-EXCELSIOR 1-2 MCH

E' un incubo la stagione dell'Ajax, battuto in casa 2-1 dall'Excelsior terzultimo

00:21
MCH NAC BREDA-PSV 0-1 MCH

Continua la fuga del PSV, a Breda basta il gol di Til

04:22
DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

02:31
DICH PARISI POST JUVENTUS DICH

Parisi: "Serve capire che ora giochiamo per salvarci"

02:53
DICH KALULU POST FIORENTINA DICH

Kalulu: "Possiamo tornare nel giro scudetto, ma dobbiamo fare più punti"

02:12
DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

01:57
DICH GASPERINI PER SITO 22/11 DICH

Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

01:37
DICH NICOLA PER SITO 22/11 DICH

Nicola: "La Roma è una grande realtà, noi siamo piccoli ma vogliamo dare fastidio"

01:29
Ricordando Astori

Ricordando Astori

01:03
Domani Cremonese-Roma

Domani Cremonese-Roma

01:52
Spalletti ecco la Viola

Spalletti ecco la Viola

01:26
Incubo novembre zero

Incubo novembre zero

02:04
Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI PER SITO 21/11 DICH

Spalletti verso Firenze: "Facciamo vedere di essere gente da Juve"

È terminata la squalifica di Andrea Agnelli: può tornare operativo nel mondo del calcio

E io pago! Thiago Motta rifiuta anche lo Spartak Mosca, brutte notizie per le casse della Juve

Spalletti verso la Fiorentina: "Dimostriamo di essere da Juve. Nazionale? Massima disponibilità per aiutare"

La delusione di Spalletti: "Dobbiamo alzare il livello, l'ambizione è lottare per lo scudetto"

Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: Mandragora risponde a Kostic

Calcio ora per ora
Vedi tutti
07:18
Inter-Milan: record storico di incassi e coreografia "ufficiale"
23:57
Napoli, nessun problema fisico per Hojlund
23:43
Napoli, Neres: "Dobbiamo andare avanti, il calcio è veloce"
23:40
Napoli, Lang: "Questo gol è solo l'inizio"
23:15
Atalanta, Palladino: "Mi è piaciuta reazione nella ripresa, ripartiamo da lì"