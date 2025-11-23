La Juventus non sa più vincere, senza i lampi di Yildiz il gioco latita e lo scudetto è un miraggio

E così la Juve esce dal Franchi con un solo punto, un risultato che ancora una volta mette in evidenza tutti i limiti soprattutto tecnici, di una rosa che continua ad avere grosse lacune soprattutto in fase di impostazione in mezzo al campo. Perché, se è vero che in attacco le punte segnano poco, è altrettanto vero che in mezzo al campo manca troppo spesso quel guizzo e quel gioco che si attende da una big come la Juve. Thuram, Locatelli, Miretti e lo stesso McKennie non sembrano in grado di dare qualità alla manovra bianconera e gli attaccanti, che ricevono pochissimi palloni giocabili, ne risentono.