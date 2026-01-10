Logo SportMediaset

Calcio

Pandev e Inter-Napoli: "Se vincono i nerazzurri è fuga. Conte, non nasconderti"

10 Gen 2026 - 10:00

La sfida di domani sera a San Siro vale già un pezzo di tricolore. Parola di Goran Pandev, doppio ex di lusso, che non usa mezzi termini per definire la posta in palio di Inter-Napoli: "È una partita fondamentale. Se l'Inter vince, compie un balzo decisivo verso il titolo" le parole al Corriere dello Sport.

Secondo il macedone, l'Inter ha l'esperienza e la gestione giuste per il primato, ma avvisa il Napoli: "Hanno speso tanto sul mercato e conoscono già la vittoria. Conte non deve nascondersi: ha l'obbligo di puntare allo scudetto e andare avanti in Champions". Un pensiero va anche al Milan, da non sottovalutare nella corsa. Nel duello a distanza tra i cannonieri, Pandev non ha dubbi e "snobba" Hojlund per incoronare il capitano nerazzurro: "Prendo assolutamente Lautaro Martinez. È il giocatore più forte del campionato, è nel momento migliore della sua carriera".

