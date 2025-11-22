Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
TENSIONE AL FRANCHI

Insulti razzisti all'ex Vlahovic dalla curva Viola: l'arbitro Doveri ferma la gara

Il capitano della Fiorentina Ranieri chiede ai tifosi di smettere

di Antonella Pelosi
22 Nov 2025 - 18:48
© Getty Images

© Getty Images

Diverse interruzioni nei primi venti minuti di Fiorentina-Juve. L'arbitro Doveri ha fermato una prima volta il gioco dopo che il capitano della Juve Locatelli ha segnalato cori di discriminazione razziale nei confronti dell'attaccante bianconero Dusan Vlahovic, grande ex della partita. Successivamente il direttore di gara ha chiesto allo speaker dello stadio un paio di annunci che in caso di reiterazione dei cori il gioco sarebbe stato sospeso. Cosa che è avvenuta poco dopo, quando, in occasione di una azione contestata (l'arbitro ha prima dato un rigore alla Juve per fallo su Vlahovic, per poi tornare sui suoi passi dopo essere andato al Var) sono volati ancora altri cori verso l'attaccante serbo. Il capitano della Viola Luca Ranieri si è diretto verso la Curva Ferrovia per fermare gli insulti facendo il segno del tre con la mano ed evitare seri provvedimenti da parte dell'arbitro. Nervoso Vlahovic anche con la panchina della Fiorentina.

Leggi anche

Vanoli si presenta a Firenze: "Questa sfida non mi fa paura, era nel destino"

fiorentina-juve
vlahovic

Ultimi video

01:00
DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

02:12
DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

01:57
DICH GASPERINI PER SITO 22/11 DICH

Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

01:37
DICH NICOLA PER SITO 22/11 DICH

Nicola: "La Roma è una grande realtà, noi siamo piccoli ma vogliamo dare fastidio"

01:29
Ricordando Astori

Ricordando Astori

01:03
Domani Cremonese-Roma

Domani Cremonese-Roma

01:52
Spalletti ecco la Viola

Spalletti ecco la Viola

01:26
Incubo novembre zero

Incubo novembre zero

02:04
Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

01:13
Oggi Napoli-Atalanta

Oggi Napoli-Atalanta

01:47
Un francese a Milano

Un francese a Milano

01:43
Modric primo derby

Modric primo derby

01:43
Chivu al primo derby

Chivu al primo derby

02:24
Domani Inter-Milan

Domani Inter-Milan

01:00
DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:22
Cagliari, Pisacane: "Bella reazione, abbiamo subito gol evitabili"
18:20
Bologna, Italiano: "Non vogliamo fermarci qui, classifica grandiosa"
18:13
Udinese, Runjaic: "Fatti regali di Natale anticipati al Bologna"
18:13
Verona, Zanetti: "Consapevoli del momento e dell’importanza della partita con il Parma"
17:05
Lecce, Di Francesco: "Lazio squadra con potenzialità"