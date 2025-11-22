Insulti razzisti all'ex Vlahovic dalla curva Viola: l'arbitro Doveri ferma la gara

Diverse interruzioni nei primi venti minuti di Fiorentina-Juve. L'arbitro Doveri ha fermato una prima volta il gioco dopo che il capitano della Juve Locatelli ha segnalato cori di discriminazione razziale nei confronti dell'attaccante bianconero Dusan Vlahovic, grande ex della partita. Successivamente il direttore di gara ha chiesto allo speaker dello stadio un paio di annunci che in caso di reiterazione dei cori il gioco sarebbe stato sospeso. Cosa che è avvenuta poco dopo, quando, in occasione di una azione contestata (l'arbitro ha prima dato un rigore alla Juve per fallo su Vlahovic, per poi tornare sui suoi passi dopo essere andato al Var) sono volati ancora altri cori verso l'attaccante serbo. Il capitano della Viola Luca Ranieri si è diretto verso la Curva Ferrovia per fermare gli insulti facendo il segno del tre con la mano ed evitare seri provvedimenti da parte dell'arbitro. Nervoso Vlahovic anche con la panchina della Fiorentina.