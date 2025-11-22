Le pagelle di Fiorentina-Juventus: Yildiz spento, Vlahovic luci e ombre

© Getty Images
I voti e i giudizi della partita del Franchi: Koopmeiners in difficoltà, De Gea si riscatta nella ripresa. Kean in grande spolvero, gli manca solo il gol
Juventus (3-4-2-1)
Di Gregorio 6 - Non può nulla sul gol di Mandragora (che va a levare la ragnatela nell'angolino). E' invece bravo e attento sul tiro a incrociare di Kean. Qualche piccola imperfezione nei rilanci coi piedi.
Kalulu 6 - Appare il più sicuro e concentrato dei tre difensori, dalle sue parti Piccoli ha vita difficile ed è bravo anche in fase di uscita dal basso.
Kelly 5,5 - Qualche piccola sbavatura di troppo, soprattutto quando si trova a dover affrontare un osso duro come Kean a tutto campo.
Koopmeiners 5,5 - Fatica a contenere la forza fisica di Kean che svaria molto su tutto il fronte d'attacco. Anche in fase di impostazione qualche imprecisione di troppo.
Cambiaso 6 - Pensa molto più a difendere che a proporsi davanti ed è un peccato perché i piedi, per crerare occasioni importanti ce li ha. Gran corsa, ma forse un po' troppo timido in attacco.
Dal 76' Conceicao 6,5 - Gioca poco, meno di 20 minuti nel finale. Ma è uno dei pochissimi che, nell'intero incontro, tenta più volte la giocata con dribbling e folate offensive.
Locatelli 6 - E' sempre molto attento e preciso nelle chiusure. In regia fa un po' più di fatica ma nel complesso la sua prestazione è sufficiente.
Thuram 5,5 - Il francese non è nella sua serata migliore, corre a un po' a vuoto in mezzo al campo e appare meno incisivo del solito nella fase di interdizione. Davanti si vede pochissimo
Dal 66' Miretti 5,5 - Mezzora in campo nella quale si vede praticamente solo per il giallo speso nel finale per fermare una ripartenza viola.
Kostic 7 - Ha il merito di sbloccare l'incontro con un precisissimo sinistro da fuori area al termine di un primo tempo giocato con grande attenzione. Dodo dalle sue parti non si vede praticamente mai.
Dal 66' Cabal 6 - Entra al posto di Kostic ridisegnando di fatto la retroguardia bianconera. La Fiorentina, dopo il suo ingresso, si vede meno e lui porta a casa una prestazione attenta, anche se non appariscente.
Yildiz 5 - Partita decisamente sotto tono per il talento turco che non riesce mai a brillare come ha abituato i tifosi bianconeri negli ultimi mesi. Una sola azione in solitaria nella ripresa e poco altro.
Dall'88' Openda sv - Pochissimi palloni giocati.
McKennie 5,5 - Schierato dal primo minuto in una inusuale posizione nei due dietro la punta. Non si vede praticamente mai fino all'80', quando sfiora il 2-1 con un colpo di testa ravvicinato sul quale De Gea si supera.
Vlahovic 5,5 - Pronti-via e con una giocata da vero giocoliere si libera in area di Pablo Mari vedendosi anche assegnare il rigore da Doveri, poi tolto dal Var per una sua trattenuta precedente. Da lì in poi cala alla distanza e si divora il vantaggio nel primo tempo quando, a tu per tu con De Gea, lo salta ma si fa rimontare da Pongracic.
Dall'88' David sv - Messo in campo nel finale per cercare di sfruttare le sue doti in velocità e fisico, non riesce a incidere.
A disp.: Perin, Scaglia, Cabal, Gatti, Rouhi, Miretti, Joao Mario, Adzic Conceicao, Zhegrova, Openda, David.
Fiorentina
De Gea 6 - Il gol subito è anche un po' colpa sua: Kostic calcia bene ma il tiro non sempre così potente e imprendibile. Nella ripresa però salva il risultato sul colpo di testa ravvicinato di McKennie.
Kean 7 - La sua assenza nella partite precedenti si è sentita. Tiene da solo in piedi l'attacco viola, anche considerata l'assenza "non giustificata" di Piccoli. Prende una traversa che ancora trema, e vince quasi tutti i duelli con Koopmeiners e compagni. Gli manca solo il gol.
Fiorentina (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 6,6, Pablo Mari 4,5, Ranieri 5,5 (37' st Viti sv); Dodo 5 (1' st Fortini 6), Mandragora 7, Fagioli 5,5, Sohm 5,5 (15' st Ndour 6), Parisi 6 (25' st Kouadio 6); Kean 7, Piccoli 5 (15' st Gudmundsson 5,5). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Nicolussi Caviglia, Richardson, Sabiri, Fazzini, Dzeko. All. Vanoli 6.