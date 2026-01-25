Juventus-Napoli, Spalletti: "Vittoria che ci dà consapevolezza, David ha fatto un gran gol"

Poi Spalletti continua: "La tua consapevolezza che ti pone nella dimensione di quello che vorresti essere, di quello che vuoi raggiungere. E poi vivere le partite in maniera emotiva, viverle proprio per far vedere a me stesso chi sono. Il motivo perché siamo qui e perché lo facciamo per noi, per vivere delle emozioni, dei momenti belli e per tutti quelli che ci amano". A sbloccare la partita è stato un gol di Jonathan David, del quale Spalletti ha parlato così: "È un calciatore forte che stasera ci ha fatto vedere anche questo fatto di reggere botta a un duello. Ha vinto il duello in area, dove non ci sono spazi da dover attaccare, ma spazi strappati agli avversari. Come non ci sono tempi di gioco, ci sono istanti di gioco. È un attaccante vero, di razza. Ha fatto un gran gol per quelle che sono le sue caratteristiche: noi siamo felicissimi di lui. Poi ci vuole qualcuno come Hojlund che prende palla, la mette per terra e la appoggia al centrocampista. Qualche volta ci vorrebbe uno che fa così". Poi aggiunge: "McKennie è un attaccante centrale perfetto, è uno dei più forti che c'è a giocare centravanti perché si trova sempre dove c'è il pallone e lotta su tutti palloni, ma è anche forte di testa. Inoltre, attacca la profondità come nessuno. Non gioca per farsi dire 'poverino', ma per farsi dire bravo, prende delle decisioni. Abbiamo anche lui come attaccante oltre a Openda e David".