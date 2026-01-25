Juventus-Napoli, Spalletti: "Vittoria che ci dà consapevolezza, David ha fatto un gran gol"

© ipp
L'allenatore bianconero: "McKennie è un centravanti perfetto, Bremer bravissimo a campo aperto"
Luciano Spalletti si gode la vittoria sul Napoli, ma è già proiettato alle prossime sfide. Al termine della sfida dell'Allianz Stadium, l'allenatore bianconero ha parlato a Sky Sport, analizzando così il netto successo per 3-0: "Tutte le vittorie sono importanti, valgono sempre lo stesso tre punti. E le partite sono tutte difficili, per cui è una vittoria importante per la consapevolezza di quelle che sono le cose che facciamo. Sono le partite giuste per la consapevolezza dei calciatori, che possono esprimere un calcio di livello".
Poi Spalletti continua: "La tua consapevolezza che ti pone nella dimensione di quello che vorresti essere, di quello che vuoi raggiungere. E poi vivere le partite in maniera emotiva, viverle proprio per far vedere a me stesso chi sono. Il motivo perché siamo qui e perché lo facciamo per noi, per vivere delle emozioni, dei momenti belli e per tutti quelli che ci amano". A sbloccare la partita è stato un gol di Jonathan David, del quale Spalletti ha parlato così: "È un calciatore forte che stasera ci ha fatto vedere anche questo fatto di reggere botta a un duello. Ha vinto il duello in area, dove non ci sono spazi da dover attaccare, ma spazi strappati agli avversari. Come non ci sono tempi di gioco, ci sono istanti di gioco. È un attaccante vero, di razza. Ha fatto un gran gol per quelle che sono le sue caratteristiche: noi siamo felicissimi di lui. Poi ci vuole qualcuno come Hojlund che prende palla, la mette per terra e la appoggia al centrocampista. Qualche volta ci vorrebbe uno che fa così". Poi aggiunge: "McKennie è un attaccante centrale perfetto, è uno dei più forti che c'è a giocare centravanti perché si trova sempre dove c'è il pallone e lotta su tutti palloni, ma è anche forte di testa. Inoltre, attacca la profondità come nessuno. Non gioca per farsi dire 'poverino', ma per farsi dire bravo, prende delle decisioni. Abbiamo anche lui come attaccante oltre a Openda e David".
Per quanto creato, la Juventus avrebbe potuto chiudere il primo tempo avanti di due gol. Il miglior primo tempo stagionale? Spaletti risponde così: "Tutta la partita è stata nello stesso modo, è stata sempre aperta perché quando non concretizzi delle situazioni. È sempre una partita difficile perché da qualsiasi episodio può venir fuori la situazione spiacevole. Per me diventa fondamentale vedere che hanno fatto sempre allo stesso modo. Bremer è stato bravissimo nell'uno contro uno a campo aperto".