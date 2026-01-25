Le pagelle di Juve-Napoli: David è diventato implacabile, ma che partita Locatelli e Thuram

© ipp
© ipp
Il canadese stappa la partita, bene anche Yildiz e Bremer. L'errore di Juan Jesus è imperdonabile
© ipp
© ipp
JUVENTUS (4-2-3-1)
Di Gregorio 6 - Pochi interventi e una parata decisiva, su Vergara. Per gran parte del match è spettatore non pagante, ma quando serve risponde presente.
Kalulu 6 - Ha dal suo lato un Vergara in grande spolvero, ma riesce a contenerlo. Funziona la catena destra, più che collaudata, con Conceiçao.
Bremer 7 - Stravince il duello con Højlund, spostandolo sul fisico e non concedendogli mai la profondità. Rischia qualcosa nel finale del primo tempo, con quell'intervento che fa gridare il Napoli al possibile rigore (non concesso).
Kelly 6 - Prosegue la sua striscia positiva da difensore centrale. Pulizia nei passaggi, chiusure perfette e un buon contributo nel contenere Højlund e gli attaccanti azzurri.
Cambiaso 6 - Partita senza guizzi e senza sbavature dell'esterno, che non riesce a incidere in una Juventus che sfrutta tantissimo gli esterni. Soffre l'imprevedibilità di Vergara e viene sostituito.
dal 15' st Cabal 6 - La mossa difensiva sulla sinistra ha esito, visto che dal suo ingresso Vergara non si rende più pericoloso
Thuram 7.5 - Il migliore in campo e il migliore della Juventus, con una prestazione semplicemente dominante. Quando parte palla al piede, semplicemente non lo prendono più. Sfiora due volte la rete, colpisce una traversa e comanda la mediana. Inoltre, propizia il 3-0 con un grande passaggio (deviato).
Locatelli 7 - La consueta prova intelligente e applicata nella fase difensiva viene impreziosita dall'assist decisivo per Jonathan David, con una grande intuizione.
dal 42' st Koopmeiners sv - Passerella di qualche minuto, in una grande serata bianconera.
Conceiçao 6 - Nel suo ritorno da titolare gli manca solo il gol, evitato da Buongiorno con un ottimo salvataggio sulla linea. Si sovrappone costantemente ed è tra i più pericolosi della Juve, ma concede tanto nella fase difensiva perdendosi sempre Spinazzola.
dal 15' st Kostic 6.5 - Spalletti lo schiera come arma difensiva, sia sulla sinistra che sulla destra, ma ne ricava anche un gol. Spettacolare il tiro che vale il 3-0
McKennie 6.5 - Uomo ovunque, in una Juventus costruita a immagine e somiglianza di Luciano Spalletti. Parte da trequartista a supporto di David, chiude da ala sinistra dando una grande mano alla manovra e non abbassando mai l'intensità.
Yildiz 7 - Tante sovrapposizioni e qualche imprecisione di troppo, poi la sua gara svolta. Decisiva l'intuizione di Spalletti, che lo accentra prima da fantasista e poi da falso nueve. Proprio questa situazione di gioco dà vita alla rete del 2-0, con un grande inserimento centrale e il tocco che batte Meret.
dal 42' st Gatti sv - Il risultato è già in cassaforte, Spalletti gli concede qualche minuto
David 7 - Sono lontanissimi i fischi ottenuti col Lecce, per un attaccante che sembra essersi sbloccato definitivamente grazie alla fiducia di Spalletti. Disputa un ottimo primo tempo e trova la rete dell'1-0, che gli concede ulteriore fiducia.
dal 31' st Miretti 6.5 - Entra e serve subito l'assist per Yildiz. Non poteva esserci subentro migliore
© ipp
© ipp
NAPOLI (3-4-2-1)
Meret 5.5 - Non ha evidenti colpe sui gol subiti, ma non sembra neanche dare eccessiva sicurezza alla difesa. Gli manca la lucidità in fase di costruzione, con qualche errore di troppo coi piedi.
Di Lorenzo 5 - Braccetto inizialmente ed esterno negli ultimi minuti, una costante nei suoi match, che però questa volta non paga. Fatica in entrambe le posizioni e non riesce a dare un reale apporto al Napoli.
Buongiorno 5.5 - Luci e ombre. Evita il 2-0 con un grande salvataggio sulla linea, ma partecipa agli errori nelle reti subite nella ripresa. Ha sulla coscienza, in particolare, il tris bianconero con una deviazione poco lucida.
Juan Jesus 4.5 - Decisivo su Thuram in un paio d'inserimenti durante il primo tempo, ma si perde completamente nella ripresa. Sua la follia che causa il raddoppio della Juve e mette in discesa il match per i bianconeri.
Miguel Gutierrez 5.5 - Scodella un paio di palloni interessanti, da adattato sulla corsia destra, ma col passare dei minuti emergono tutte le sue difficoltà a giocare sul piede non preferito. Continua a latitare il giocatore che aveva incantato col Girona.
dal 28' st Beukema 5.5 - Non riesce a cambiare il trend del match e, anzi, dal suo ingresso la difesa collassa
Lobotka 5 - Non ha la lucidità dei giorni migliori e sbaglia tantissimo, in entrambe le fasi. Il Napoli fatica a costruire, pur tenendo bene il campo fino al quarto d'ora finale, e lo slovacco risulta uno dei peggiori.
McTominay 5 - In una delle serate più importanti della stagione, sparisce completamente dal campo. Non si registrano sussulti o azioni degne di nota dello scozzese, scarsissimo il suo contributo offensivo. E dietro si balla...
Spinazzola 5,5 - Con Vergara è uno dei più positivi del Napoli, ma sul gol di David è in ritardo nella chiusura.
Vergara 6.5 - Vanta pochissime presenze da titolare in Serie A, ma è uno dei pochi a giocare con la grinta e la forza mentale giusta in casa-Napoli. Sfiora la rete, corre per tre e si sovrappone costantemente. Promosso.
dal 33' st Lukaku sv - Un solo pallone toccato in area, sicuramente sperava che il suo debutto ufficiale nel 2025/26 fosse diverso. Dodici minuti più recupero, in una gara disastrosa per il Napoli
Elmas 5 - Prova decisamente opaca del macedone, che paga le tante gare consecutive. Non aiuta mai Højlund, sbaglia tanto in uscita e commette qualche fallo di troppo. Inevitabile il cambio.
dal 25' st Giovane 5.5 - In un Napoli che sparisce completamente dal campo negli ultimi minuti, affonda con la squadra
Højlund 5.5 - Bremer riesce a contenerlo alla perfezione, centellinandogli i palloni giocabili e spostando il duello sul piano fisico. Il danese non risponde presente.