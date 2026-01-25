Le pagelle di Juve-Napoli: David è diventato implacabile, ma che partita Locatelli e Thuram

JUVENTUS (4-2-3-1)

Di Gregorio 6 - Pochi interventi e una parata decisiva, su Vergara. Per gran parte del match è spettatore non pagante, ma quando serve risponde presente.



Kalulu 6 - Ha dal suo lato un Vergara in grande spolvero, ma riesce a contenerlo. Funziona la catena destra, più che collaudata, con Conceiçao.



Bremer 7 - Stravince il duello con Højlund, spostandolo sul fisico e non concedendogli mai la profondità. Rischia qualcosa nel finale del primo tempo, con quell'intervento che fa gridare il Napoli al possibile rigore (non concesso).



Kelly 6 - Prosegue la sua striscia positiva da difensore centrale. Pulizia nei passaggi, chiusure perfette e un buon contributo nel contenere Højlund e gli attaccanti azzurri.



Cambiaso 6 - Partita senza guizzi e senza sbavature dell'esterno, che non riesce a incidere in una Juventus che sfrutta tantissimo gli esterni. Soffre l'imprevedibilità di Vergara e viene sostituito.

dal 15' st Cabal 6 - La mossa difensiva sulla sinistra ha esito, visto che dal suo ingresso Vergara non si rende più pericoloso



Thuram 7.5 - Il migliore in campo e il migliore della Juventus, con una prestazione semplicemente dominante. Quando parte palla al piede, semplicemente non lo prendono più. Sfiora due volte la rete, colpisce una traversa e comanda la mediana. Inoltre, propizia il 3-0 con un grande passaggio (deviato).



Locatelli 7 - La consueta prova intelligente e applicata nella fase difensiva viene impreziosita dall'assist decisivo per Jonathan David, con una grande intuizione.

dal 42' st Koopmeiners sv - Passerella di qualche minuto, in una grande serata bianconera.

Conceiçao 6 - Nel suo ritorno da titolare gli manca solo il gol, evitato da Buongiorno con un ottimo salvataggio sulla linea. Si sovrappone costantemente ed è tra i più pericolosi della Juve, ma concede tanto nella fase difensiva perdendosi sempre Spinazzola.

dal 15' st Kostic 6.5 - Spalletti lo schiera come arma difensiva, sia sulla sinistra che sulla destra, ma ne ricava anche un gol. Spettacolare il tiro che vale il 3-0



McKennie 6.5 - Uomo ovunque, in una Juventus costruita a immagine e somiglianza di Luciano Spalletti. Parte da trequartista a supporto di David, chiude da ala sinistra dando una grande mano alla manovra e non abbassando mai l'intensità.



Yildiz 7 - Tante sovrapposizioni e qualche imprecisione di troppo, poi la sua gara svolta. Decisiva l'intuizione di Spalletti, che lo accentra prima da fantasista e poi da falso nueve. Proprio questa situazione di gioco dà vita alla rete del 2-0, con un grande inserimento centrale e il tocco che batte Meret.

dal 42' st Gatti sv - Il risultato è già in cassaforte, Spalletti gli concede qualche minuto



David 7 - Sono lontanissimi i fischi ottenuti col Lecce, per un attaccante che sembra essersi sbloccato definitivamente grazie alla fiducia di Spalletti. Disputa un ottimo primo tempo e trova la rete dell'1-0, che gli concede ulteriore fiducia.

dal 31' st Miretti 6.5 - Entra e serve subito l'assist per Yildiz. Non poteva esserci subentro migliore