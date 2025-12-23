Juventus: accordo raggiunto con Ottolini, sarà il nuovo ds

Si tratta di un ritorno a Torino: nei prossimi giorni la firmadi Redazione
© Getty Images
La Juventus ha il nuovo direttore sportivo: raggiunto un accordo con Marco Ottolini, che il 31 ottobre scorso ha lasciato l'incarico al Genoa. Per Ottolini, inseguito da mesi dal club bianconero, si tratta di un ritorno a Torino: dal 2018 al 2022 ha lavorato nell’area scouting e nella gestione dei giovani, contribuendo allo sviluppo della Next Gen. La firma del contratto è attesa nei prossimi giorni. Ottolini si prepara dunque a diventare il nuovo ds della Juve, un tassello che in casa bianconera mancava da tempo e che la società ha deciso di affidare a un profilo capace di unire competenza e conoscenza dell’ambiente per rafforzare una struttura dirigenziale rimasta orfana di una figura chiave per troppo tempo.
Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito anche in prima squadra, nel 1999 Ottolini chiude la carriera da giocatore. Dal 2002 al 2015 lavora come intermediario di mercato. Poi l'approdo all’Anderlecht come capo dell’area scrutini. In Belgio affina ulteriormente le sue competenze nello scouting, lavorando in un contesto noto per la valorizzazione dei giovani. Nel 2018 torna in Italia e arriva alla Juventus, inizialmente nell’area scrutini internazionale. La società bianconera gli affida la responsabilità del progetto “Club 15”, una rete di collaborazioni con club europei e statunitensi con l'obiettivo di sviluppare talenti, creare sinergie e ampliare la presenza internazionale del club. Nel 2022 il trasferimento al Genoa e ora il rientro alla Juve.