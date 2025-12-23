Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
NUOVO INGRESSO

Juventus: accordo raggiunto con Ottolini, sarà il nuovo ds

Si tratta di un ritorno a Torino: nei prossimi giorni la firma

di Redazione
23 Dic 2025 - 00:02
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus ha il nuovo direttore sportivo: raggiunto un accordo con Marco Ottolini, che il 31 ottobre scorso ha lasciato l'incarico al Genoa. Per Ottolini, inseguito da mesi dal club bianconero, si tratta di un ritorno a Torino: dal 2018 al 2022 ha lavorato nell’area scouting e nella gestione dei giovani, contribuendo allo sviluppo della Next Gen. La firma del contratto è attesa nei prossimi giorni. Ottolini si prepara dunque a diventare il nuovo ds della Juve, un tassello che in casa bianconera mancava da tempo e che la società ha deciso di affidare a un profilo capace di unire competenza e conoscenza dell’ambiente per rafforzare una struttura dirigenziale rimasta orfana di una figura chiave per troppo tempo.

Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito anche in prima squadra, nel 1999 Ottolini chiude la carriera da giocatore. Dal 2002 al 2015 lavora come intermediario di mercato. Poi l'approdo all’Anderlecht come capo dell’area scrutini. In Belgio affina ulteriormente le sue competenze nello scouting, lavorando in un contesto noto per la valorizzazione dei giovani. Nel 2018 torna in Italia e arriva alla Juventus, inizialmente nell’area scrutini internazionale. La società bianconera gli affida la responsabilità del progetto “Club 15”, una rete di collaborazioni con club europei e statunitensi con l'obiettivo di sviluppare talenti, creare sinergie e ampliare la presenza internazionale del club. Nel 2022 il trasferimento al Genoa e ora il rientro alla Juve.

juventus

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Juventus

La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram

 Dusan Vlahovic

A giugno poi tutto su Vlahovic, accordo vicino per il trasferimento a costo zero

Douglas Luiz (Juventus) in prestito al Nottingham Forest: 7 presenze 1 assist. Obbligo di riscatto a 25 milioni alla 15° presenza da 45 minuti

Douglas Luiz, riscatto in bilico: può tornare alla Juve, ma la svolta sembra vicina

Thiago Motta

Thiago Motta rifiuta anche la Real Sociedad: i baschi virano su Matarazzo, lui resta a libro paga della Juve

Juventus, Comolli cerca rinforzi per Spalletti: torna il nome di Hojbjerg, ma l'OM dice no

Frattesi

Frattesi già a gennaio: il piano della Juve per strapparlo all'Inter. La chiave? Spalletti

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:22
Bayern Monaco, definito l'acquisto del 2008 Olaya
22:40
Grave infortunio per Isak: il Liverpool valuta di tornare sul mercato
21:18
Lazio, si pensa al ritorno di Keita
20:36
Premier League, tre club su Semenyo del Bournemouth
19:45
Napoli, ds Manna: "Lucca sul mercato? Dipende da lui, deve alzare i giri"