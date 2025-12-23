Juventus: accordo raggiunto con Ottolini, sarà il nuovo ds

La Juventus ha il nuovo direttore sportivo: raggiunto un accordo con Marco Ottolini, che il 31 ottobre scorso ha lasciato l'incarico al Genoa. Per Ottolini, inseguito da mesi dal club bianconero, si tratta di un ritorno a Torino: dal 2018 al 2022 ha lavorato nell’area scouting e nella gestione dei giovani, contribuendo allo sviluppo della Next Gen. La firma del contratto è attesa nei prossimi giorni. Ottolini si prepara dunque a diventare il nuovo ds della Juve, un tassello che in casa bianconera mancava da tempo e che la società ha deciso di affidare a un profilo capace di unire competenza e conoscenza dell’ambiente per rafforzare una struttura dirigenziale rimasta orfana di una figura chiave per troppo tempo.