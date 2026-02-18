Juve, Bremer al J Medical per valutare il problema muscolare

Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, è arrivato al J Medical per sottoporsi ad esami strumentali. Il brasiliano si è fermato durante il primo tempo della gara di Champions League contro il Galatasaray, accusando un problema muscolare. "È da valutare, può darsi abbia dei problemi" ha dichiarato il tecnico Luciano Spalletti. L'arrivo degli esiti è previsto in giornata, la Juve e Bremer incrociano le dita in vista dei prossimi impegni: nel giro di una settimana, tra sabato 21 febbraio e domenica prima marzo, i bianconeri sono attesi da due scontri diretti per il quarto posto in campionato contro Como (allo Stadium) e Roma (nella Capitale) oltre alla gara di ritorno e da dentro o fuori contro il Galatasaray nei play-off di Champions League fissata per mercoledì 25.