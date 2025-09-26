Logo SportMediaset
I CONTI

Juventus, il bilancio 2025 chiuso con un rosso di 58 milioni. Migliorano i ricavi

Esercizio 2024/2025 in miglioramento di 141,1 milioni rispetto alla perdita di 199,2 milioni consuntivata nell’esercizio precedente

26 Set 2025 - 19:13
© Getty Images

© Getty Images

Il Cda della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025. L'esercizio 2024/25 si è chiuso con un rosso di 58 milioni, in miglioramento rispetto al rosso di 199 milioni al 30 giugno 2024. Lo ha comunicato il club bianconero in una nota. Il club bianconero ha registrato ricavi per 529,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 394,5 milioni al 30 giugno 2024. La voce maggiore riguarda i diritti tv, pari a 177,4 milioni di euro. I costi sono stati pari a 559,6 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 569,7 milioni di euro al 30 giugno 2024. Chiesto un aumento di capitale pari al massimo a 110 milioni.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS
"Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2025, che evidenzia una perdita di € 58,1 milioni (€ 199,2 milioni al 30 giugno 2024), in forte riduzione rispetto all’esercizio precedente soprattutto grazie al ritorno alla partecipazione alla UEFA Champions League della Prima Squadra maschile e ai maggiori proventi da gestione diritti calciatori. Aggiornate le stime del Piano Strategico 2026/2027 approvato originariamente dal Consiglio di Amministrazione a ottobre 2023; confermate le aspettative di miglioramento del risultato e del cash-flow nell’esercizio corrente e nel prossimo, seppur con una tendenza meno accentuata di quella prevista inizialmente. Pertanto, nel presupposto di performance sportive - sia dell’esercizio in corso che nel prossimo - coerenti con quelle previste nel Piano Strategico, e in assenza di eventi non ricorrenti, sono attesi: risultato e cash-flow in limitato miglioramento nella stagione corrente; risultato e cash-flow nel range del break-even nell’esercizio 2026/2027. A sostegno del rafforzamento della struttura patrimoniale e del Piano Strategico, sarà proposto agli Azionisti il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ. per l’aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un importo massimo pari al 10% della capitalizzazione di mercato (e quindi indicativamente, alla data attuale, a massimi € 110 milioni, di cui € 30 milioni già versati dal socio Exor al 30 giugno 2025, che si era già impegnato a garantire la copertura integrale dell’aumento). La decisione sull’aumento di capitale riflette l’aggiornamento delle stime di andamento economico, patrimoniale e finanziario per l’esercizio 2025/2026 e per il successivo esercizio, influenzate, per l’esercizio appena concluso, da performance sportive e proventi da sponsorizzazioni inferiori alle previsioni del Piano Strategico, oltre che da costi non ricorrenti, e mira a preservare la solidità patrimoniale e la competitività sportiva di Juventus. Approvata la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2024/2025 inclusa nella relazione sulla gestione, predisposta per la prima volta ex D.Lgs. 125/2024, che ha recepito la disciplina comunitaria in materia di Corporate Sustainability Reporting. Aggiornate le situazioni economico-patrimoniali consolidate pro-forma per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2025 per riflettere i residui effetti economico-patrimoniali della Delibera Consob n. 22858 del 25 ottobre 2023 ex art. 154-ter, comma 7, del TUF. L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, si terrà il 7 novembre 2025, presso l’Allianz Stadium.  L’esercizio 2024/2025 chiude con una perdita consolidata di € 58,1 milioni, in miglioramento di € 141,1 milioni rispetto alla perdita di € 199,2 milioni consuntivata nell’esercizio precedente. L’esercizio 2024/2025 ha beneficiato soprattutto degli effetti positivi correlati al ritorno alle competizioni UEFA della Prima Squadra maschile, che ha partecipato alla UEFA Champions League, ai maggiori proventi da gestione diritti calciatori e ai proventi derivanti dalla partecipazione alla FIFA Club World Cup. Tali voci sono state parzialmente compensate dalla riduzione dei ricavi da sponsorizzazioni, prevalentemente riconducibile alla temporanea assenza di uno sponsor front-jersey, fino agli accordi siglati

- nella fase finale della stagione sportiva 2024/2025 - con Stellantis Europe S.p.A. (“Stellantis Europe”) e The Detroit Metro Convention and Visitors Bureau (“Visit Detroit”). Il gruppo Juventus Football Club (il “Gruppo”) continua a beneficiare degli effetti positivi derivanti dalle azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate negli ultimi anni, sia nell’area Corporate sia nell’area Football (che ha visto una progressiva diminuzione dei costi complessivi per personale tesserato nel corso del periodo 2022/2023 - 2024/2025). Le azioni di razionalizzazione dei costi non hanno peraltro comportato effetti sugli investimenti pianificati ai fini del raggiungimento degli obiettivi ipotizzati nel Piano Strategico 2026/2027 (il “Piano Strategico”) sia in relazione alla competitività sportiva a livello italiano e internazionale, sia al rafforzamento del brand Juventus a livello globale. Nonostante tali attività di razionalizzazione, nel corso dell'esercizio 2024/2025 l'andamento dei costi per servizi esterni risulta in controtendenza rispetto all'esercizio precedente; tale aumento è riconducibile in larga parte ai costi connessi al ritorno alle competizioni UEFA (per trasferte internazionali e per i costi operativi dello stadio delle gare in casa), alla partecipazione alla FIFA Club World Cup negli USA e a costi legali (più elevati del normale e in parte oggetto di indennizzi assicurativi). Ai fattori sopra evidenziati si aggiungono alcune componenti di costo non ricorrenti, soprattutto riferibili ad accantonamenti per i potenziali oneri connessi alle interruzioni anticipate dei rapporti di lavoro con l’Head Coach della Prima Squadra maschile e relativo staff, avvenuta a marzo 2025, e con il Direttore Sportivo e relativo staff, avvenuta a giugno 2025; tali accantonamenti, all'avverarsi di determinate condizioni, potrebbero essere oggetto di parziale rilascio nell’esercizio corrente. Nell’esercizio 2024/2025 si conferma il trend di record assoluto dei ricavi derivanti dagli incassi delle gare casalinghe di campionato, dello Stadium Tour & Museo, del J Hotel e di J Medical S.r.l. ("J Medical").

