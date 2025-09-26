Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA MOSSA

Juventus, emesso bond da 150 milioni: "Mossa coerente con le aspettative di progressiva riduzione dell’indebitamento finanziario"

Il prestito obbligazionario ha un tasso d'interesse del 4,15% annuo ed è stato interamente sottoscritto da fondi gestiti dagli americani di Pgim

26 Set 2025 - 15:33
© Getty Images

© Getty Images

Nel giorno in cui si riunisce il Consiglio d'amministrazione, la Juventus ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario da 150 milioni di euro, un'operazione finanziaria che ha l'obiettivo di assicurare maggiore stabilità per il futuro del club e contribuire alla progressiva riduzione dell'indebitamento. Il bond scadrà nel settembre 2037 e ha un tasso d'interesse del 4,15%. È stato interamente sottoscritto da fondi gestiti da Pgim, una compagnia di servizi finanziari americana.

Tutti i dettagli sono stati resi noti in un comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver completato con successo in data odierna l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di € 150 milioni, denominato €150,000,000 Senior Secured Fixed-Rate Notes due 26 September 2037. 

Il prezzo di emissione è pari al 100% dell’ammontare nominale delle obbligazioni e il tasso di interesse fisso è pari al 4,15% annuo; il pagamento delle cedole è su base semestrale posticipata ed il rimborso avverrà a quote costanti, dopo un periodo di due anni di pre-ammortamento.

Leggi anche

Juve, cambia tutto: Comolli ad, Chiellini nel cda, Del Piero o Platini nuovo presidente?

Al Prestito – che prevede garanzie reali, covenant e ipotesi di rimborso anticipato in linea con le prassi di mercato è stato assegnato un rating investment grade privato da parte di una primaria società di rating internazionale, a riprova del merito creditizio della Società.

L’emissione, avvenuta a condizioni che attestano lo standing e le prospettive della Società, ha la finalità di bilanciare al meglio la struttura dell’indebitamento finanziario, aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, nonché di ridurne, prospetticamente, il costo medio. Le modalità di rimborso sono coerenti con le aspettative di progressiva riduzione dell’indebitamento finanziario nel medio-lungo periodo.

Il Prestito è stato integralmente sottoscritto da fondi gestiti da PGIM, uno dei principali asset manager globali con esperienza nei mercati pubblici e privati e un comprovato track record d’investimento in Italia e nel settore sport a livello internazionale. La Società è stata assistita da Citigroup Global Markets Europe AG quale exclusive financial, structuring & rating advisor e placement agent, da PedersoliGattai e Sidley Austin LLP quali consulenti legali per gli aspetti, rispettivamente, di diritto italiano e di diritto inglese e statunitense. I sottoscrittori del Prestito sono stati assistiti da A&O Shearman quali consulenti legali".

juventus

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

05:38
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

02:00
Si rivede Spalletti

Spalletti torna a parlare

01:30
Inter, manca la difesa

Inter, emergenza difesa

02:01
Madrid Clasico "italiano"

Madrid: un Clasico "italiano"

01:54
Rabiot verso Milan-Napoli

Rabiot concentrato su Milan-Napoli

01:43
Verso Milan-Napoli

Le idee di Conte in vista del Milan

01:50
Ottavi di Coppa Italia

Coppa Italia: completato il tabellone degli ottavi

01:38
Domani Juventus-Atalanta

Tudor alla prova Atalanta

01:19
MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

01:21
MCH LIBERTADORES ESTUDIANTES-FLAMENGO MCH

Coppa Libertadores, Flamengo in semifinale

02:05
DICH PANUCCI PER LANDONI 26/9 DICH

Panucci: "Ci vuole un attimo per capire l'importanza e il significato di una partita del genere"

03:43
La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

02:40
Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

00:57
Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

05:38
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

I più visti di Juventus

Juve, cambia tutto: Comolli ad, Chiellini nel cda, Del Piero o Platini nuovo presidente?

Juve, Koopmeiners scommessa persa? Tudor non trova una soluzione e il mercato incombe

Juve, davanti non c'è posto ma Tudor non cambia il sistema di gioco

Non luogo a procedere per Arrivabene: un assist nel contenzioso con la Figc

Lavoro differenziato per Conceiçao ma senza ansie. E Tudor scalda Zhegrova

Inchiesta Prisma, il Gup accoglie le richieste di Agnelli e degli altri ex dirigenti: ok al patteggiamento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:32
Busquets, l'omaggio di Ramos: "Uno dei più grandi di sempre"
15:11
Udinese, per Buksa frattura di zigomo e naso
14:24
Cremonese, Nicola: "A Como liberi e concentrati. Payero e Vardy ci sono"
14:03
Como, Fabregas: "Contro Cremonese dura ma vogliamo i 3 punti"
13:28
Liverpool, Slot: "Leoni starà fuori per circa un anno, ma è ancora giovane"