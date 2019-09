Juventus, i compagni riprendono Cuadrado: Bonucci lo difende

CHAMPIONS

Il risultato finale di Atletico Madrid-Juventus ha parzialmente oscurato la grande prestazione di Juan Cuadrado (gol a parte), forse anche per questo a fine partita si è scatenata una discussione tra alcuni compagni di squadra e il colombiano in merito al primo gol subito (il cross per Savic arriva dal lato destro). La situazione è tornata alla calma grazie all'intervento di Leonardo Bonucci che ha difeso Cuadrado, chiudendo il caso.





















































































































Il capitano bianconero, che ha ereditato la fascia da Chiellini dopo l'infortunio, ha confermato a fine partita, minimizzando: "Gli screzi tra compagni sono panni che si devono lavare in casa, i gol presi sono responsabilità di tutti, non di Cuadrado o di un altro. Il fatto che a fine gara si sia discusso conferma la fame che c'è in questa squadra".