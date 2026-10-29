Panchina Juventus: Conte prima scelta di Carnevali. Dieci giorni decisivi per Spalletti

Sembra un déjà-vu, ma a ottobre la Juventus ha praticamente cestinato il sogno scudetto, con la vetta distante adesso 11 punti, e rischia seriamente di compromettere la qualificazione in Champions League. Il quarto posto è oggi lontano sei punti, ma tra Juve e Como ci sono Napoli e Milan, oltre al Frosinone. Carnevali non ci ha mai girato attorno: “È diventato più business che calcio, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue” aveva dichiarato di recente.