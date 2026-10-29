Presidente Figc, Aic e Aiac ufficializzano: "Candidiamo Galliani"

"L'Associazione italiana calciatori e l'Associazione allenatori, confermando la propria linea di valutazione e azione comune, hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc, nelle elezioni che si terranno nell'assemblea federale elettiva il prossimo 14 dicembre". Aic e Aiac confermano ora con un comunicato la notizia anticipata ieri all'ANSA.

"Aic e Aiac ritengono che si tratti di una opportunità importante - si legge nella nota - in termini di valori di scelta, per storia, esperienza e risultati sul campo ottenuti dal dirigente Galliani, pronto ora a condividere una aparta e progressiva visione federale nel percorso di riforme non più differibili". Un punto di vista - concludono - "che Aic e Aiac confidano resti comune a tutte le componenti del nostro sistema"