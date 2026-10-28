GENOA-JUVENTUS 2-0

Serie A, Genoa-Juventus 2-0: De Rossi batte il suo maestro, Spalletti affonda a Marassi

La Vecchia Signora si avvicina alla sfida col Napoli nel peggior modo possibile: Ehizibue e Baldanzi firmano la vittoria rossoblù

28 Ott 2026 - 23:40
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Arriva il secondo ko nelle ultime tre giornate per la Juventus, che sprofonda a Marassi contro un Genoa superiore sia nel ritmo che nell'atteggiamento: Ehizibue e Baldanzi firmano il 2-0 rossoblù. Spalletti schiera il solo Kolo Muani come riferimento offensivo, con Alajbegovic e McKennie a supporto, e i suoi sembrano non avere energie fisiche e mentali sin dal via. Il Genoa viaggia a ritmo doppio rispetto alla Vecchia Signora, la approccia nel modo giusto e passa al 12': Baldanzi serve Ehizibue, inserimento sul secondo palo e 1-0 con deviazione di Cambiaso. La Juventus reagisce solo col debole tiro di Alajbegovic, Østigård annulla Kolo Muani e i bianconeri non sono praticamente mai pericolosi nel primo tempo. Il Genoa, invece, non smette di attaccare e sfiora il bis con Osmajic, per poi trovarlo nei minuti seguenti. Siamo al 28' quando Kalulu sbaglia e aziona di fatto Vitinha, che serve Baldanzi per il 2-0. I rossoblù sfiorano anche il tris prima del riposo e non si scompongono neppure dopo l'infortunio di Ellertsson, con una sola chance bianconera: Kalulu calcia malissimo nel recupero.

Serie A: le foto di Genoa-Juventus

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Spalletti inizia la ripresa con due cambi, inserendo Woltemade e Zhegrova per passare a un più offensivo 4-4-2, per poi rafforzare la pressione con Boga. I bianconeri sfiorano il gol con Zhegrova, mentre il Genoa si trova più volte in contropiede a campo aperto: chances per Marcandalli e Meichtry. Il forcing finale, con Bremer centravanti aggiunto, non ha il minimo esito per la Vecchia Signora: Koopmeiners colpisce la traversa su punizione e le speranze si spengono. La Juventus viene così sconfitta per 2-0 dal Genoa, che sale a quota 10 punti (+5 sulla terzultima), e si allontana dai propri obiettivi: -11 dalla vetta della Serie A e -6 dal quarto posto. Alla vigilia del duello col Napoli, i bianconeri vengono agganciati proprio dagli azzurri e dall'ex Allegri: entrambe le squadre si trovano ora a 14 punti.

LE PAGELLE DI GENOA-JUVENTUS

IL TABELLINO
GENOA-JUVENTUS 2-0
Genoa (3-4-2-1) - Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ehizibue (24' st Meichtry), Amorim (36' st Wiafe), Frendrup, Ellertsson; Vitinha, Baldanzi (24' st Messias); Osmajic (36' st Colombo). A disposizione: Sommariva, Stolz, Klisys, Sabelli, Robinho jr, Traoré, Puczka, Otoa, El Shaarawy, Sow. All. De Rossi.
Juventus (3-4-2-1) - Vicario; Gatti (1' st Zhegrova), Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz (32' st Koopmeiners), Sarr (14' st Boga), Cambiaso (14' st Cabal); McKennie, Alajbegovic (1' st Woltemade); Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Kelly, Rugani, Owusu, Pagnucco, Durmisi. All. Spalletti.
Arbitro: Di Marco.
Marcatori: 12' Ehizibue (G); 28' Baldanzi (G).
Ammonito: Zhegrova (J).

LE STATISTICHE OPTA DI GENOA-JUVE
La Juventus ha perso tre delle prime nove partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2015/16 e il 1995/96.

La Juventus ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante quante sconfitte nelle precedenti 18 partite di Serie A (9V, 7N, 2P).

Il Genoa ha vinto tre match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2025 con Patrick Vieira allenatore.

Il Genoa ha vinto due partite consecutive senza subire gol in Serie A per la prima volta dal gennaio 2021 con Davide Ballardini alla guida.

La Juventus è la squadra contro cui Tommaso Baldanzi ha realizzato più gol in Serie A: tre delle sue nove reti nel torneo sono infatti arrivate contro i bianconeri.

Tommaso Baldanzi ha sia segnato un gol che fornito un assist nello stesso match per la prima volta in Serie A.

Con la rete di Kingsley Ehizibue, il Genoa ha interrotto una striscia di 504 minuti senza segnare contro la Juventus in Serie A; la precedente rete del Grifone contro i bianconeri nel torneo risaliva al 15 dicembre 2023 (gol di Albert Gudmundsson).

Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 15 gare di Serie A (3V, 3N, 9P).

Quinta rete di Kingsley Ehizibue in Serie A, l'ultima risaliva allo scorso 2 maggio con la maglia dell'Udinese contro il Torino.

100ª presenza di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni.

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