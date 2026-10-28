Serie A, Genoa-Juventus 2-0: De Rossi batte il suo maestro, Spalletti affonda a Marassi

Arriva il secondo ko nelle ultime tre giornate per la Juventus, che sprofonda a Marassi contro un Genoa superiore sia nel ritmo che nell'atteggiamento: Ehizibue e Baldanzi firmano il 2-0 rossoblù. Spalletti schiera il solo Kolo Muani come riferimento offensivo, con Alajbegovic e McKennie a supporto, e i suoi sembrano non avere energie fisiche e mentali sin dal via. Il Genoa viaggia a ritmo doppio rispetto alla Vecchia Signora, la approccia nel modo giusto e passa al 12': Baldanzi serve Ehizibue, inserimento sul secondo palo e 1-0 con deviazione di Cambiaso. La Juventus reagisce solo col debole tiro di Alajbegovic, Østigård annulla Kolo Muani e i bianconeri non sono praticamente mai pericolosi nel primo tempo. Il Genoa, invece, non smette di attaccare e sfiora il bis con Osmajic, per poi trovarlo nei minuti seguenti. Siamo al 28' quando Kalulu sbaglia e aziona di fatto Vitinha, che serve Baldanzi per il 2-0. I rossoblù sfiorano anche il tris prima del riposo e non si scompongono neppure dopo l'infortunio di Ellertsson, con una sola chance bianconera: Kalulu calcia malissimo nel recupero.