Guerra in Medio Oriente, in Arabia annullata la partita dell'Al Qadsiah di Retegui

05 Mar 2026 - 18:55
Il conflitto in atto in Medio Oriente ha portato all'annullamento della prima partita di calcio della Saudi Pro League, la lega dell'Arabia Saudita. Gli organizzatori del campionato hanno annunciato in un comunicato sul loro sito "la riprogrammazione" della gara tra l'Al Kholood e l'Al Qadsiah (squadra in cui milita l'azzurro Mateo Retegui) valida per la 25esima giornata della Roshn Saudi League, che si sarebbe dovuta giocare oggi, giovedì 5 marzo 2026, "a causa della cancellazione del volo dell'Al Qadsiah Club per Qassim". La partita si sarebbe dovuta giocare nella città di Al-Rass, in una zona vicina al confine con Iraq e Kuwait. La partita per il momento è stata riprogrammata per sabato 7 marzo 2026 alle 22, come ha annunciato la stessa Saudi League "eventuali ulteriori aggiornamenti saranno annunciati tramite i canali ufficiali". Non è da escludere, infatti, uno stop all'intero campionato seguendo l'indicazione dell'Afc (Asian Football Federation), che ha già sospeso la Champions League asiatica proprio per lo scoppio della guerra.

videovideo
