Genoa: Baldanzi non ci sarà contro la Roma, in dubibo Norton-Cuffy e Otoa

05 Mar 2026 - 19:13

Un'assenza sicura e due dubbi per Daniele De Rossi in vista della sfida alla Roma di domenica prossima al Ferraris, ore 18. Non ci sarà Tommaso Baldanzi, ex della gara arrivato al Genoa nel mercato di gennaio in prestito. Il centrocampista era uscito nella ripresa sabato sera contro l'Inter per un fastidio alla coscia sinistra che si è rivelato essere un risentimento muscolare. Salterà la gara di domenica per poi essere rivalutato la prossima settimana in vista della trasferta di Verona. Sotto osservazione invece Otoa e Norton-Cuffy, il primo per i postumi di una distorsione alla caviglia, il secondo per un risentimento ai flessori della coscia destra subito nel secondo tempo della gara con il Torino. Entrambi hanno già saltato la trasferta al Meazza e rimangono in dubbio per domenica. Domani sarà la giornata decisiva dopo che oggi hanno lavorato parzialmente in gruppo. Per la gara di domenica si prevede intanto il tutto esaurito, escluso il settore ospite in quanto chiuso per il divieto ai residenti in provincia di Roma, con poche decine di tagliandi dei Distinti ancora a disposizione.

