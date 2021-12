Juventus, escluse lesioni muscolari per Dybala

JUVENTUS

Le condizioni della Joya verranno monitorate giorno per giorno dopo il risentimento muscolare alla gamba destra

Paulo Dybala verso mezzogiorno è arrivato al J Medical per sottoporsi agli accertamenti per valutare le condizioni della coscia destra, l'esito degli esami ha escluso lesioni muscolari e le condizioni dell'attaccante verranno monitorate di giorno in giorno. La Joya si era infortunata durante la partita di sabato contro il Venezia, accusando un risentimento come quello che aveva già accusato contro il Malmoe.

Questo il comunicato della Juve: "Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il J-Medical hanno escluso lesioni muscolari e pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".

Dybala si era fermato a metà novembre per un infortunio al polpaccio rimediato con l'Argentina e aveva saltato la sfida dell'Olimpico contro la Lazio per poi rientrare nella sfida di Champions League a Stamford Bridge contro il Chelsea, quando era subentrato a Bentancur dopo un quarto d'ora della ripresa. E in precedenza, a fine settembre la Joya era uscito in lacrime per infortunio nel corso del primo tempo di Juve-Sampdoria, gara vinta 3-2 dai bianconeri, in cui aveva sbloccato il risultato prima di dover abbandonare il campo per una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Problema che gli ha fatto saltare il Chelsea allo Stadium, il derby con il Toro e la Roma.