Juventus, Elkann convoca i vertici societari: senza Champions saranno lacrime e sangue

La situazione è delicata per non dire drammatica. A oggi la Juventus sarebbe fuori dalla prossima Champions League e le conseguenze sportive potrebbero essere pesanti. Una prospettiva che a Torino vogliono scongiurare in ogni modo. Scanavino e Giuntoli sono stati chiari con Thiago Motta, ma anche loro devono e dovranno rispondere di quello che dirà il campo. Nei suoi silenzi, John Elkann non è per nulla contento di come sta andando la stagione bianconera e, come riporta il Corsport, ha convocato i massimi rappresentanti della società per un vertice, sì previsto da tempo, ma che in questa situazione assume contorni ancora più importanti. Il numero uno di Exor, proprietaria del club, non ci gira troppo intorno: senza Champions ci si dovrà preparare a lacrime e sangue. Tradotto: cessioni pesanti, tagli al mercato e rinnovi congelati.