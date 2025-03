Napoli, idea Gatti per la difesa

PER L'ATTACCO SFIDA ALL'INTER PER LUCCA

Non solo la difesa, perché Manna si sta muovendo anche per il reparto offensivo e nel mirino c'è Lorenzo Lucca dell'Udinese. L'attaccante della Nazionale, a cui a gennaio hanno pensato anche Milan, Atalanta e Roma, piace molto anche all'Inter e quindi si prospetta un duello estivo di mercato dopo quello per lo scudetto che vede azzurri e nerazzurri contendersi il titolo. Classe 2000, 12 gol per ora in questa stagione, nelle idee di Conte Lucca sarebbe il profilo ideale da affiancare a Romelu Lukaku.