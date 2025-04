Tudor vira su una Juventus "allegriana": contro il Monza solo il 17% di possesso palla

Si dà il caso, però, che l'allenatore croato sia uno che non ama troppo gli orpelli e le sue indicazioni siano quasi sempre orientate verso la ricerca della verticalità. Sui social ci si interroga se, alla fine, la Juve non sia finita in una sorta di limbo da "Allegri 2.0". In realtà ci si arrangia come si può e, visto lo stato attuale delle cose, c'è solo una possibilità per salvare la stagione: conquistare un posto nella prossima Champions League. Il modo, alla fine, non conta.