Juventus: due giornate di squalifica per Yildiz, salta le sfide Champions con Bologna e Lazio

La Juventus perde Kenan Yildiz per due giornate: l'attaccante turco, espulso nel finale del primo tempo contro il Monza per una gomitata a Bianco, salterà le sfide Champions contro Bologna e Lazio. È quanto ha deciso il Giudice Sportivo in merito alle gare della 34a giornata di Serie A. "Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000,00 Yildiz Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria" si legge nelle motivazioni del dottor Gerardo Mastrandrea.