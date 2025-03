Juventus, il ceo di Tether sogna e fa sognare i tifosi: Zidane e Del Piero di nuovo insieme alla Juve

Si tratta naturalmente di un prodotto dell'intelligenza artificiale, realizzato da una pagina internazionale di sostenitori bianconeri, ma che lascia trasparire un concetto ben preciso, molto in voga tra i tifosi di questi tempi: quello di restituire la Juve a chi ha il bianco e il nero nel Dna. L'ex capitano, naturalmente, è tra le figure più invocate per la dirigenza e il tecnico francese (che ha vestito la maglia della Vecchia Signora tra il 1996 e il 2001) è il sogno proibito di molti per la panchina, anche se la sua ultima esperienza come allenatore risale ormai a 4 anni fa, quando si chiuse il suo ciclo-bis al Real Madrid.