Juve, tutto in 14 giorni: con Bologna e Lazio c'è in palio il posto Champions

Dopo il brutto stop di Parma, la Juve si rimette subito in carreggiata, non scivola sulla più classica delle bucce di banana e rimane nel gruppone che si gioca il quarto e ultimo posto valido per la Champions League. Mancano ancora quattro giornate e in palio ci sono 12 punti, ma decisive per la qualificazione saranno le prossime due settimane: prima Bologna e poi Lazio, entrambe in trasferta, gli incroci con le dirette concorrenti con in palio punti che valgono doppio. La qualificazione all'Europa più prestigiosa è fondamentale sia per le casse del club, che senza Champions rischia di dover effettuare cessioni importanti, che per il futuro di Tudor: l'allenatore croato solo con il quarto posto ha grandi chance di venire riconfermato in panchina per la prossima stagione. Senza Champions sarà rivoluzione, non solo a livello tecnico ma anche dirigenziale, con Giuntoli che potrebbe essere messo alla porta per dare via un nuovo corso.