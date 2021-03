Serie A: ufficiale, Juve-Napoli si recupera il 17 marzo

SERIE A

Bianconeri e azzurri in campo all'Allianz Stadium alle 18.45

Ora è ufficiale: Juventus-Napoli, gara valida per la 3a giornata di Serie A non disputata lo scorso 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo 2021 con fischio di inizio alle ore 18.45. Lo ha comunicato la Lega Serie A. Il match non si disputò perché l'Asl di Napoli 1 impedì agli azzurri di partire per Torino a causa delle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra nei giorni precedenti. . Getty Images

La Juve si presentò regolarmente allo stadio, quindi il match venne sospeso e la vittoria a tavolino assegnata ai bianconeri dieci giorni dopo, ma il 22 dicembre il Collegio di Garanzia del CONI ribaltò la sentenza, disponendo il recupero della partita.

A causa dei tanti impegni delle due squadre ,tra campionato, impegni europei e Coppa Italia, non si è riusciti a trovare una data in tempi ristretti, tanto da giocarsi prima la sfida di ritorno al Diego Armando Maradona. Con l'eliminazione del Napoli dall'Europa League si è trovata la finestra del 17 marzo, in cui anche la Juve non ha impegni visto che il ritorno degli ottavi con il Porto è previsto il 9 marzo.