Enigma Dybala: il ginocchio fa ancora male e il rientro è un rebus

Sembrava la partita perfetta per il rientro. Juventus-Crotone, scontro non particolarmente complicato per saggiare la tenuta del ginocchio e invece, alla vigilia, Pirlo, ancora una volta, ha dovuto spiegare che per il ritorno in campo di Paulo Dybala si sarebbe dovuto aspettare ancora. Un anno davvero particolare quello dell'argentino, iniziato con il gol all'Inter dell'8 marzo, proseguito con il Covid, l'infortunio contro la Samp che lo ha costretto a un rientro affrettato con il Lione, il nuovo stop, i problemi nella trasferta con l'Argentina, fino all'infortunio in Juventus-Sassuolo del 10 gennaio.