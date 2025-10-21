Juventus, Danilo 'salva' Tudor: "C'è chimica coi giocatori, ma serve tempo"

Danilo ha poi elogiato il Milan dell'amico Allegri ed esaltato Modric ("Per un tifoso di calcio vederlo giocare è speciale"), paragonandolo in un certo senso all'ex compagno Yildiz: “A me quando parlo di Kenan viene da sorridere. Già ai tempi di Allegri quando si muoveva tra prima squadra e Under 23 si allenava troppo bene, si vedeva che era di uno spessore diverso dagli altri. Tante volte dopo gli allenamenti mi fermavo con Max, ‘Questo è uno che diventerà veramente forte’ dicevamo. Piano piano si è ambientato, ha imparato ad essere più cattivo, a lottare e a non essere solo ‘bellino’ come diceva Max. Vedere Kenan con la 10 della Juve e ogni tanto con la fascia di capitano mi dà grande piacere, è un ragazzo veramente serio e con tanto talento, che lavora, è umile e può sicuramente rappresentare quello che è la Juve”.