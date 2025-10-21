Logo SportMediaset

Calcio

Cristiano jr sulle orme di papà, convocato in U16 del Portogallo

21 Ott 2025 - 10:07
© Getty Images

© Getty Images

Cristiano Ronaldo jr sulle orme di papà. Il giovane calciatore, figlio di CR7, è stato convocato per la prima volta con la nazionale Under 16 del Portogallo in vista di un torneo amichevole in Turchia. A pochi mesi dal suo esordio con l'U15, Cristiano dos Santos, 15 anni, ha segnato i suoi primi due gol con la nazionale, contribuendo alla vittoria del Portogallo nella finale del torneo Vlatko Markovic, 3-2 contro la Croazia. Cristiano jr - che come suo padre attualmente gioca per l'Al Nassr - e i suoi nuovi compagni di squadra giocheranno un torneo amichevole in Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre: affronteranno Galles, Inghilterra e la nazionale del paese ospitante. 

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

01:58
SRV RULLO INTER SOMMER TORNA MURO PRE UNION 20/10 SRV

Sommer si riprende l'Inter: "Vogliamo vincere"

01:07
DICH CONTE PRE PSV SU MCTOMINAY PER SITO 20/10 DICH

Conte: "McTominay? Decide lui, non forzo i calciatori"

01:30
DICH CONTE PRE PSV SU NUOVO NAPOLI PER SITO 20/10 DICH

Conte e il nuovo Napoli: "Siamo più dominanti, ma manca ancora concretezza"

01:23
DICH CONTE PRE PSV SU PSV PER SITO 20/10 DICH

Conte: "Psv ottima squadra, ma siamo qui per vincere"

00:39
DICH BEUKEMA PRE PSV SU NAZIONALE PER SITO 20/10 DICH

Beukema e il sogno Nazionale: "Ci spero, ma conta fare bene con il Napoli"

01:01
DICH BEUKEMA PRE PSV SU RITORNO IN OLANDA PER SITO 20/10 DICH

Beukema, emozione Olanda: "Bello tornare qui. Io e Lang carichissimi"

01:14
DICH CHIVU PRE UNION SU UNION PER SITO 20/10 DICH

Chivu e l'Union Saint-Gilloise: "Squadra molto aggressiva, dovremo essere pronti"

00:42
DICH CHIVU PRE UNION SU ATTACCANTI PER SITO 20/10 DICH

Chivu e gli attaccanti: "Lautaro ora sta bene, Thuram salta anche il Napoli"

00:56
DICH CHIVU PRE UNION SU OBIETTIVI INTER PER SITO 20/10 DICH

Chivu lancia l'Inter: "Dobbiamo pensare in grande, su tutti i fronti"

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

10:07
Cristiano jr sulle orme di papà, convocato in U16 del Portogallo
09:25
Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, tra feriti anche agenti polizia
08:14
Favola Mjällby, vince il campionato di Svezia
23:30
Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e i romanisti"
23:25
Udinese, primo gol per Zaniolo: "La mia rivincita"