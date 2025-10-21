Cristiano jr sulle orme di papà, convocato in U16 del Portogallo

Cristiano Ronaldo jr sulle orme di papà. Il giovane calciatore, figlio di CR7, è stato convocato per la prima volta con la nazionale Under 16 del Portogallo in vista di un torneo amichevole in Turchia. A pochi mesi dal suo esordio con l'U15, Cristiano dos Santos, 15 anni, ha segnato i suoi primi due gol con la nazionale, contribuendo alla vittoria del Portogallo nella finale del torneo Vlatko Markovic, 3-2 contro la Croazia. Cristiano jr - che come suo padre attualmente gioca per l'Al Nassr - e i suoi nuovi compagni di squadra giocheranno un torneo amichevole in Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre: affronteranno Galles, Inghilterra e la nazionale del paese ospitante.