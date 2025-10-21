Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, tra feriti anche agenti polizia

Anche agenti di polizia erano tra le decine di persone ferite durante gli scontri tra tifosi rivali durante il sentitissimo derby tra Hapoel e Maccabi a Tel Aviv, valido per il campionato israeliano. Lo rendono noto le stesse autorità israeliane. La partita è stata poi sospesa perché la polizia è stata costretta a evacuare decine di migliaia di persone. In una dichiarazione rilasciata lunedì mattina, un portavoce della polizia ha affermato che una manciata di tifosi aveva assistito alla partita di domenica e aveva lanciato decine di razzi e fumogeni sul campo. La partita del derby al Bloomfield Stadium tra Hapoel e Maccabi è stata poi annullata per motivi di sicurezza pubblica, ha dichiarato la polizia.