Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, tra feriti anche agenti polizia

21 Ott 2025 - 09:25

Anche agenti di polizia erano tra le decine di persone ferite durante gli scontri tra tifosi rivali durante il sentitissimo derby tra Hapoel e Maccabi a Tel Aviv, valido per il campionato israeliano. Lo rendono noto le stesse autorità israeliane. La partita è stata poi sospesa perché la polizia è stata costretta a evacuare decine di migliaia di persone. In una dichiarazione rilasciata lunedì mattina, un portavoce della polizia ha affermato che una manciata di tifosi aveva assistito alla partita di domenica e aveva lanciato decine di razzi e fumogeni sul campo. La partita del derby al Bloomfield Stadium tra Hapoel e Maccabi è stata poi annullata per motivi di sicurezza pubblica, ha dichiarato la polizia.

Ultimi video

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

01:58
SRV RULLO INTER SOMMER TORNA MURO PRE UNION 20/10 SRV

Sommer si riprende l'Inter: "Vogliamo vincere"

01:07
DICH CONTE PRE PSV SU MCTOMINAY PER SITO 20/10 DICH

Conte: "McTominay? Decide lui, non forzo i calciatori"

01:30
DICH CONTE PRE PSV SU NUOVO NAPOLI PER SITO 20/10 DICH

Conte e il nuovo Napoli: "Siamo più dominanti, ma manca ancora concretezza"

01:23
DICH CONTE PRE PSV SU PSV PER SITO 20/10 DICH

Conte: "Psv ottima squadra, ma siamo qui per vincere"

00:39
DICH BEUKEMA PRE PSV SU NAZIONALE PER SITO 20/10 DICH

Beukema e il sogno Nazionale: "Ci spero, ma conta fare bene con il Napoli"

01:01
DICH BEUKEMA PRE PSV SU RITORNO IN OLANDA PER SITO 20/10 DICH

Beukema, emozione Olanda: "Bello tornare qui. Io e Lang carichissimi"

01:14
DICH CHIVU PRE UNION SU UNION PER SITO 20/10 DICH

Chivu e l'Union Saint-Gilloise: "Squadra molto aggressiva, dovremo essere pronti"

00:42
DICH CHIVU PRE UNION SU ATTACCANTI PER SITO 20/10 DICH

Chivu e gli attaccanti: "Lautaro ora sta bene, Thuram salta anche il Napoli"

00:56
DICH CHIVU PRE UNION SU OBIETTIVI INTER PER SITO 20/10 DICH

Chivu lancia l'Inter: "Dobbiamo pensare in grande, su tutti i fronti"

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:24
Champions, arbitri: lo sloveno Vincic per la Juve. De Burgos per l'Atalanta
10:07
Cristiano jr sulle orme di papà, convocato in U16 del Portogallo
09:25
Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, tra feriti anche agenti polizia
08:14
Favola Mjällby, vince il campionato di Svezia
23:30
Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e i romanisti"