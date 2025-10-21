Champions, arbitri: lo sloveno Vincic per la Juve. De Burgos per l'Atalanta

© Getty Images
È lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro designato per Real Madrid-Juventus, gara valida per la terza giornata della Champions League, in programma domani al Santiago Bernabeu (ore 21). Assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacicic, quarto ufficiale David Smajc, al var il tedesco Bastian Dankert, avar il portoghese Tiago Martins. Atalanta-Slavia Praga, in programma domani a Bergamo, sarà diretta dallo spagnolo Ricardo de Burgos: assistenti Iker De Francisco e Alfredo Rodriguez Moreno, quarto uomo José Luis Munuera. Al var Cesar Soto Grado, avar Carlos del Cerro Grande.