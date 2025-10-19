Logo SportMediaset

como-juventus

Juventus, Tudor pensa al cambio modulo contro il Como

L'assenza di Bremer e il pericolo Nico Paz fanno rivedere le scelte al tecnico croato che dovrebbe accantonare il 3-5-2

di Redazione
19 Ott 2025 - 07:50

"Cambio modulo? Valuto ogni opzione" aveva detto ieri Igor Tudor in conferenza stampa, e così è stato. Dopo una notte di riflessioni, ma probabilmente il tecnico della Juve aveva già in mente questa mossa solo che è stato bravo a camuffarla per diverse ore, contro il Como alle 12.30 si dovrebbe rivedere il 4-3-3 accantonando, almeno per ora, il 3-5-2.

Tudor torna al 4-3-3: i motivi della scelta

I motivi alla base di questa scelta sono principalmente due, a meno di non aggiungerci un terzo, il più banale: serve tornare a vincere, qualcosa andava cambiato dopo cinque pareggi di fila. Il ragionamento principale è ovviamente quello figlio dell'assenza di Bremer, la rosa bianconera (priva pure di Cabal) ha solo Gatti, Rugani e Kelly come centrali e una linea difensiva a quattro consente di averne uno in panchina (probabilmente Gatti) per eventuali ingressi a gara in corso.

Centrocampo rinforzato per contenere Nico Paz

Contemporaneamente in mezzo al campo si aggiunge un uomo in più: oltre a Thuram e Locatelli dovrebbe esserci Koopmeiners, che avrà dunque un'altra chance. Probabilmente una mossa per meglio arginare lo spauracchio più grande del Como, Nico Paz.

Attacco: "sorpresa" Jonatahn David

Rispetto alle previsioni c'è una novità pure in attacco, visto che il riferimento centrale dovrebbe essere Jonathan David mentre nelle scorse ore sembrava prevalere la pista Dusan Vlahovic. Ai lati, invece, confermatissimi Francisco Conceiçao e Kenan Yildiz.

