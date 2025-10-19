Juventus, Tudor pensa al cambio modulo contro il Como

"Cambio modulo? Valuto ogni opzione" aveva detto ieri Igor Tudor in conferenza stampa, e così è stato. Dopo una notte di riflessioni, ma probabilmente il tecnico della Juve aveva già in mente questa mossa solo che è stato bravo a camuffarla per diverse ore, contro il Como alle 12.30 si dovrebbe rivedere il 4-3-3 accantonando, almeno per ora, il 3-5-2.