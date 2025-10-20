Dall'Inghilterra: "Vlahovic vuole andare al Tottenham, affare possibile a gennaio"

Importante indiscrezione di mercato dall'Inghilterra su Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito a "Football Insider" dall'ex CEO dell'Everton e ora consulente per i principali club di Premier League Keith Wyness, l'attaccante della Juve starebbe cercando di trovare una sistemazione nel campionato inglese. "Ho sentito che Vlahovic sta puntando sul Tottenham e credo che sia logico. Il Tottenham manca di un attaccante esperto vero e proprio. Si adatterebbe perfettamente - ha dichiarato -. C'è ancora molto tempo, ma credo che tutto potrebbe concretizzarsi a gennaio".