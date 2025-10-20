Logo SportMediaset

JUVE

Dall'Inghilterra: "Vlahovic vuole andare al Tottenham, affare possibile a gennaio"

Keith Wyness: "Agli Spurs manca una punta esperta e Dusan si adatterebbe perfettamente"

di Stefano Ronchi
20 Ott 2025 - 16:41

Importante indiscrezione di mercato dall'Inghilterra su Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito a "Football Insider" dall'ex CEO dell'Everton e ora consulente per i principali club di Premier League Keith Wyness, l'attaccante della Juve starebbe cercando di trovare una sistemazione nel campionato inglese. "Ho sentito che Vlahovic sta puntando sul Tottenham e credo che sia logico. Il Tottenham manca di un attaccante esperto vero e proprio. Si adatterebbe perfettamente - ha dichiarato -. C'è ancora molto tempo, ma credo che tutto potrebbe concretizzarsi a gennaio".

Parole che delineano uno scenario plausibile e che, con i giusti incastri, andrebbe incontro alle esigenze di tutte le parti interessate. Al netto di discorsi tecnici, per quanto riguarda la Juve un'eventuale cessione a gennaio di Vlahovic scongiurerebbe l'ipotesi di perdere il calciatore a parametro zero a fine stagione, consentirebbe di incassare subito qualche milione per il suo cartellino, di risparmiare metà dei costi relativi ai 12 milioni di euro di ingaggio che dovrebbe corrispondere al serbo per l'intera stagione 2025/26 e di risolvere una situazione molto spinosa da gestire nello spogliatoio giornata dopo giornata. 

La Juve è ancora senza identità: Tudor non vince da oltre un mese e ora Real e Lazio fanno paura

Per quanto concerne gli interessi di Dusan, invece, un eventuale passaggio al Tottenham non solo gli consentirebbe di rilanciarsi e continuare a viaggiare su cifre elevate per quanto riguarda lo stipendio, ma gli darebbe anche la possibilità di uscire dall'impasse in bianconero legata al suo contratto, di ritagliarsi un ruolo da protagonista in un cub importante e di testare le sue qualità nel campionato con più ritmo e appeal al mondo. Un affare per tutti, insomma. Juve, Vlahovic e Tottenham sono alla finestra: gennaio si avvicina. 

