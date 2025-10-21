Serie B, Juve Stabia: disposta l'amministrazione controllata

"Un quadro generale preoccupante, un caso scuola": così il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha definito la 'subordinazione' alla camorra, in particolare ai clan D'Alessandro e Imparato, della società sportiva Juve Stabia oggi finita, su disposizione del tribunale di Napoli, sotto gestione controllata. "Si tratta - ha detto Melillo - del terzo caso in Italia: prima della Juve Stabia ci sono stati analoghi provvedimenti per il Foggia Calcio e il Crotone Calcio".