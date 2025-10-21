Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie B, Juve Stabia: disposta l'amministrazione controllata

21 Ott 2025 - 12:19
© Getty Images

© Getty Images

È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto - che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive - è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. A gestire la società sarà adesso un pool di professionisti appositamente nominato. 

"Un quadro generale preoccupante, un caso scuola": così il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha definito la 'subordinazione' alla camorra, in particolare ai clan D'Alessandro e Imparato, della società sportiva Juve Stabia oggi finita, su disposizione del tribunale di Napoli, sotto gestione controllata. "Si tratta - ha detto Melillo - del terzo caso in Italia: prima della Juve Stabia ci sono stati analoghi provvedimenti per il Foggia Calcio e il Crotone Calcio".

Ultimi video

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

00:27
MCH SCONTRI DERBY TEL AVIV MCH

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, anche diversi agenti di polizia tra i feriti

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

01:58
SRV RULLO INTER SOMMER TORNA MURO PRE UNION 20/10 SRV

Sommer si riprende l'Inter: "Vogliamo vincere"

01:07
DICH CONTE PRE PSV SU MCTOMINAY PER SITO 20/10 DICH

Conte: "McTominay? Decide lui, non forzo i calciatori"

01:30
DICH CONTE PRE PSV SU NUOVO NAPOLI PER SITO 20/10 DICH

Conte e il nuovo Napoli: "Siamo più dominanti, ma manca ancora concretezza"

01:23
DICH CONTE PRE PSV SU PSV PER SITO 20/10 DICH

Conte: "Psv ottima squadra, ma siamo qui per vincere"

00:39
DICH BEUKEMA PRE PSV SU NAZIONALE PER SITO 20/10 DICH

Beukema e il sogno Nazionale: "Ci spero, ma conta fare bene con il Napoli"

01:01
DICH BEUKEMA PRE PSV SU RITORNO IN OLANDA PER SITO 20/10 DICH

Beukema, emozione Olanda: "Bello tornare qui. Io e Lang carichissimi"

01:14
DICH CHIVU PRE UNION SU UNION PER SITO 20/10 DICH

Chivu e l'Union Saint-Gilloise: "Squadra molto aggressiva, dovremo essere pronti"

00:42
DICH CHIVU PRE UNION SU ATTACCANTI PER SITO 20/10 DICH

Chivu e gli attaccanti: "Lautaro ora sta bene, Thuram salta anche il Napoli"

00:56
DICH CHIVU PRE UNION SU OBIETTIVI INTER PER SITO 20/10 DICH

Chivu lancia l'Inter: "Dobbiamo pensare in grande, su tutti i fronti"

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:19
Serie B, Juve Stabia: disposta l'amministrazione controllata
10:24
Champions, arbitri: lo sloveno Vincic per la Juve. De Burgos per l'Atalanta
10:07
Cristiano jr sulle orme di papà, convocato in U16 del Portogallo
09:25
Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, tra feriti anche agenti polizia
08:14
Favola Mjällby, vince il campionato di Svezia