Fabregas-show, discorso ai giocatori dopo la vittoria con la Juventus: "Bisogna avere una mentalità vincente"

Un risultato tutt'altro che prevedibile alla vigilia e che il tecnico spagnolo ha voluto condividere con i propri giocatori al termine della sfida come riportato sui social della squadra biancoazzurra: "Voglio solo dire una cosa, sono molto orgoglioso di voi. Dalla tribuna guardi il calcio molto facilmente, ma quello che avete fatto è stato molto difficile - ha spiegato Fabregas -. Si vede ciò che abbiamo fatto. Non mi interessa se abbiamo corso uno, dieci o venti minuti. Bisogna avere una mentalità vincente in questa squadra. Grazie mille, continuamo così".