Fabregas-show, discorso ai giocatori dopo la vittoria con la Juventus: "Bisogna avere una mentalità vincente"

Il tecnico spagnolo ha voluto riunire i propri calciatori dopo il successo sui bianconeri: "Quello che avete fatto è stato molto difficile"di Marco Cangelli
"Ci vuole una mentalità vincente per fare ciò". Cesc Fabregas ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione per la vittoria del Como contro la Juventus, un'impresa che ha permesso ai lariani di salire momentaneamente al sesto posto, in zona Conference League.
Un risultato tutt'altro che prevedibile alla vigilia e che il tecnico spagnolo ha voluto condividere con i propri giocatori al termine della sfida come riportato sui social della squadra biancoazzurra: "Voglio solo dire una cosa, sono molto orgoglioso di voi. Dalla tribuna guardi il calcio molto facilmente, ma quello che avete fatto è stato molto difficile - ha spiegato Fabregas -. Si vede ciò che abbiamo fatto. Non mi interessa se abbiamo corso uno, dieci o venti minuti. Bisogna avere una mentalità vincente in questa squadra. Grazie mille, continuamo così".
Il Como affronterà ora il Parma nell'anticipo in programma sabato 25 ottobre alle ore 15 allo Stadio Tardini con l'opportunità, in caso di vittoria, di balzare momentaneamente al secondo posto in classifica e sognare la Champions League con quella "mentalità vincente" che Fabregas continua a predicare ai propri giocatori.