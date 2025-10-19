Juventus, Zhegrova ancora out: salta Como e forse Real Madrid

“Zhegrova ha un risentimento e non ci sarà contro il Como,” ha annunciato Tudor alla vigilia. Il fastidio, che si estende dalla zona pubica all’anca, è legato alla pubalgia che ha segnato la seconda parte della stagione passata all’ex Lille. Questo infortunio ha frenato un’ascesa che sembrava inarrestabile, e il passaggio alla Juventus avrebbe dovuto rappresentare il riscatto. Invece, con sole tre presenze e 36 minuti giocati in bianconero, Zhegrova deve ora concentrarsi su un percorso di recupero ad hoc per rafforzare la muscolatura ed evitare ricadute.