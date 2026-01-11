Juve-Cremonese, Spalletti: "Siamo cresciuti ma c'è ancora molto da fare. Rosa da completare"

"Siamo cresciuti in tante cose ma tante altre dobbiamo ancora acchiapparle, fan parte del calcio attuale. Invece di metterle in seconde, terze posizioni sono diventate fondamentali". Così Luciano Spalletti, tecnico della Juve, in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Cremonese. Con il suo eloquio tante volte criptico, l'allenatore bianconero è poi entrato nel dettaglio: "La riconquista veloce della palla persa, a parte che dà sicurezza, ti permette di ricominciare l'azione dal posto in cui l'avresti finita. Oppure che dentro queste continue pressioni, queste continue aggressioni, capitano più duelli, più seconde palle. Avere il calciatore che mette in condizione la squadra di gestirle è come se avesse vinto un dribbling, come se stesse fare un'azione in cui viene fuori il tiro in porta. Ci sono molte di queste cose qui che non riteniamo importanti come altre".