Juve-Cremonese, Spalletti: "Siamo cresciuti ma c'è ancora molto da fare. Rosa da completare"

Il tecnico bianconero: "Con la Cremonese gioca ancora David"
"Siamo cresciuti in tante cose ma tante altre dobbiamo ancora acchiapparle, fan parte del calcio attuale. Invece di metterle in seconde, terze posizioni sono diventate fondamentali". Così Luciano Spalletti, tecnico della Juve, in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Cremonese. Con il suo eloquio tante volte criptico, l'allenatore bianconero è poi entrato nel dettaglio: "La riconquista veloce della palla persa, a parte che dà sicurezza, ti permette di ricominciare l'azione dal posto in cui l'avresti finita. Oppure che dentro queste continue pressioni, queste continue aggressioni, capitano più duelli, più seconde palle. Avere il calciatore che mette in condizione la squadra di gestirle è come se avesse vinto un dribbling, come se stesse fare un'azione in cui viene fuori il tiro in porta. Ci sono molte di queste cose qui che non riteniamo importanti come altre".
Nel merito dell'incrocio con la Cremonese di Nicola, Spalletti non si è risparmiato nel tessere le lodi del collega: "Siamo sulla buona strada ma c'è da rifarlo tutte le volte. C'è il problema di riportare la squadra nella metà campo avversaria, lì bisogna essere bravi, umili, senza indugi, timori. Dobbiamo rifarlo con la Cremonese, contro un allenatore molto capace che rispetto in tutto. Quando vedo le squadre di Nicola dà l'impressione di conoscere il mestiere, la Serie A" ha spiegato Spalletti. "Sa benissimo andare a sfruttare dei momenti della partita che per altri sono momenti normali. Lui ci trova la cosa eccezionale da far fare alla squadra. Ha fatto bene in quasi tutte le parti in cui ha allenato quindi è un pericolo in più per la nostra squadra".
Volgendo ai singoli e al mercato, Spalletti ha speso parole importanti per David: "La partita contro il Sassuolo può essere una bella iniezione di fiducia per David, ha giocato una grande gara. Dal punto di vista tattico, ti crea i vuoti per far inserire i compagni ed è capitato con la rete di Miretti e ha buona intesa con la squadra oltre a fare molti metri, ma mi attendo che cresca ancora. Se gioca? Domani gli si darà di nuovo la fiducia. Il mercato? In alcuni ruoli siamo scoperti, la rosa va completata".