Juventus-Cremonese: due fratelli si nascondono nello stadio per la notte, arrestati

I due fratelli sono stati fermati dopo essere stati scoperti dalla sicurezza presente all'interno dell'impianto
Li chiamavano fratelli Dalton, o quasi. Quanto accaduto al termine di Juventus-Cremonese, vinta 5-0 dai bianconeri, ha dell'incredibile. Al termine della sfida di campionato, due fratelli partiti da Bologna, si sono nascosti all'interno delle sale d'accoglienza dell'Allianz Stadium con l'intento di trascorrere lì la notte consumando anche il cibo presente. Ma, una volta scoperti, sono stati fermati dai Carabinieri che hanno arrestato il ragazzo dopo averlo trovato in possesso di tre bottiglie di spumante.
L'accaduto - Al termine del fischio finale, i due fratelli si sono nascosti all'interno dell'impianto bianconero con l'intenzione di trascorrerci la notte e dormire sui divanetti presenti nell'area hospitality. Un piano - quasi - perfetto se non fosse stato per la presenza degli addetti alla sicurezza, che hanno chiamato subito il 112 dopo essersi accorti della loro presenza all'interno dello stadio. All'arrivo dei Carabinieri, i due hanno tentato di scappare ma, una volta fermati, le cose sono andate di male in peggio. Il fratello, infatti, è stato trovato in possesso di tre bottiglie di spumante ed è stato arrestato in flagranza di reato: sarà processato per direttissima. La sorella, invece, è stata denunciata a piede libero per furto in concorso. Una serata di grande calcio finita in modo dolce-amaro.