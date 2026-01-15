Juventus-Cremonese: due fratelli si nascondono nello stadio per la notte, arrestati

L'accaduto - Al termine del fischio finale, i due fratelli si sono nascosti all'interno dell'impianto bianconero con l'intenzione di trascorrerci la notte e dormire sui divanetti presenti nell'area hospitality. Un piano - quasi - perfetto se non fosse stato per la presenza degli addetti alla sicurezza, che hanno chiamato subito il 112 dopo essersi accorti della loro presenza all'interno dello stadio. All'arrivo dei Carabinieri, i due hanno tentato di scappare ma, una volta fermati, le cose sono andate di male in peggio. Il fratello, infatti, è stato trovato in possesso di tre bottiglie di spumante ed è stato arrestato in flagranza di reato: sarà processato per direttissima. La sorella, invece, è stata denunciata a piede libero per furto in concorso. Una serata di grande calcio finita in modo dolce-amaro.