Caso plusvalenze Mandragora-Juventus, l'Udinese patteggia: multa e nessuna penalizzazione

Per supportare questa ricostruzione, la Procura ha evidenziato la presenza di bozze contrattuali scambiate tra i dirigenti delle due società, corrispondenza via mail e messaggi, alle quali va aggiunta anche la presenza di una scrittura privata con l’impegno irrevocabile al riacquisto. Inoltre, in alcuni documenti interni della Juventus la cifra del riacquisto era considerata come un vero e proprio debito verso l’Udinese. Anche alcune testimonianze raccolte confermano questa versione: i dirigenti coinvolti nell’operazione "hanno confermato che l’impegno al riacquisto era ritenuto una condizione essenziale dell’affare sin dalla fase iniziale". Versione confermata anche dal padre di Mandragora, il quale ha confermato che "l’accettazione del trasferimento all’Udinese era avvenuta sulla base della garanzia – seppur verbale – di un ritorno certo alla Juventus". Operazione che si è effettivamente verificata nell'estate del 2020, quando la Juventus ha riacquistato il calciatore ma a "condizioni economiche diverse rispetto a quelle inizialmente indicate nei documenti depositati nel 2018". Tutto questo avrebbe permesso all'Udinese di "ottenere benefici contabili e fiscali nei bilanci chiusi tra il 2019 e il 2021" facendo passare l'operazione come un semplice trasferimento definitivo con opzione, "anziché come un’operazione destinata a concludersi con un riacquisto obbligato".