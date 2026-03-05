Coppa d'Africa femminile in Marocco rinviata in estate

La Confederazione Africana di Calcio ha riprogrammato la Coppa d'Africa femminile all'estate, a meno di due settimane dall'inizio previsto. La Caf ha annunciato che il torneo si svolgerà dal 25 luglio al 16 agosto. La 16a edizione del torneo avrebbe dovuto svolgersi in Marocco dal 17 marzo al 3 aprile, ma si continuava a vociferare che il Marocco volesse rinunciare all'organizzazione per quella che sarebbe stata la terza volta consecutiva. Il cambio di data arriva dopo che il presidente della Caf, Patrice Motsepe, lo aveva escluso il 13 febbraio, poiché il torneo funge anche da evento di qualificazione per la Coppa del Mondo femminile del 2027 in Brasile.