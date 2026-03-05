Atalanta: ancora out De Ketelaere e Raspadori, nessun problema per Scalvini

05 Mar 2026 - 17:06

Nessun problema per Giorgio Scalvini in vita della partita di sabato in campionato dell'Atalanta contro l'Udinese a Bergamo. Sostituito da Odilon Kossounou nella semifinale di Coppa Italia mercoledì sera a Roma con la Lazio, il difensore nerazzurro ha rimediato soltanto una contusione al ginocchio sinistro. Stamani lavoro di scarico a Zingonia per la squadra. Restano indisponibili Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, lesionatisi rispettivamente il corno posteriore del menisco interno destro nel riscaldamento con la Cremonese e il bicipite femorale sinistro contro la Lazio il 14 febbraio scorso in campionato. Dietro il centravanti, con Scamacca pronto a riprendere il posto da titolare a Krstovic, si giocano due posti Sulemana, Samardzic e Zalewski. Qualche chances di recupero per Ederson dopo un affaticamento muscolare che lo ha lasciato ai margini tra il Sassuolo e la Coppa Italia dopo due panchine consecutive. Musah, nel caso, può partire dall'inizio a fianco di Pasalic o De Roon. In difesa, in vista del Bayern martedì prossimo nell'ottavo di Champions League, possibile avvicendamento tra Kolasinac e Ahanor e tra Hien e Djimsiti. Venerdì pomeriggio la rifinitura.

