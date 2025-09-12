Juventus, chance Koopmeiners: dalla tribuna con l'Olanda al derby d'Italia

Dopo la sosta nazionali ritorna il campionato e per la Juventus c'è subito la grande occasione di mandare l'Inter a -6 nel derby d'Italia in programma sabato alle 18. Igor Tudor sa che la partita con i nerazzurri vale più dei “semplici” tre punti e che la sua squadra ci arriva con qualche piccolo problemino da aggiustare: Conceiçao anche ieri si è allenato a parte dopo il fastidio rimediato con la propria nazionale (in forte dubbio anche per il Dortmund) e non ci sarà, il tecnico (che non avrà neanche Zhegrova) per sostituirlo pensa a una soluzione che possa garantire solidità esaltando i punti di forza della sua squadra e il favorito per prendere il posto del portoghese è Teun Koopmeiners.