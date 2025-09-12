Logo SportMediaset
verso juve-inter

Juventus, chance Koopmeiners: dalla tribuna con l'Olanda al derby d'Italia

Dopo le delusioni con la sua nazionale l'ex Atalanta potrebbe partire dal primo minuto contro l'Inter in una posizione nuova in questa stagione

12 Set 2025 - 08:57

Dopo la sosta nazionali ritorna il campionato e per la Juventus c'è subito la grande occasione di mandare l'Inter a -6 nel derby d'Italia in programma sabato alle 18. Igor Tudor sa che la partita con i nerazzurri vale più dei “semplici” tre punti e che la sua squadra ci arriva con qualche piccolo problemino da aggiustare: Conceiçao anche ieri si è allenato a parte dopo il fastidio rimediato con la propria nazionale (in forte dubbio anche per il Dortmund) e non ci sarà, il tecnico (che non avrà neanche Zhegrova) per sostituirlo pensa a una soluzione che possa garantire solidità esaltando i punti di forza della sua squadra e il favorito per prendere il posto del portoghese è Teun Koopmeiners

Convocato dal c.t. dell’Olanda Ronald Koeman per il turno di qualificazioni per i Mondiali 2026, in nazionale l'ex Atallanta ha dovuto ingoiare un doppio boccone amaro finendo in tribuna nella partita pareggiata contro la Polonia e in panchina nel rocambolesco 3-2 ottenuto in Lituania senza mai mettere piede in campo, ma per sua fortuna al rientro in Italia potrebbe immediatamente avere una chance per riscattarsi e rilanciarsi anche agli occhi del suo c.t.. 

L’olandese andrebbe a occupare uno dei tre posti a centrocampo, libero di muoversi qualche metro più avanti e allinearsi a Locatelli e Thuram oppure affiancarsi a Yildiz sulla linea di trequarti, poco dietro a Jonathan David. Dopo due panchine, ma anche due ingressi convincenti, per Koopmeiners sarebbe la prima da titolare, la grande occasione per cambiare marcia e soprattutto per cambiare la sua storia in bianconero nella partita più importante. 

koopmeiners
juventus
inter

