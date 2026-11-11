SERIE A

Juventus, buone nuove dall’infermeria: col Venezia tornano in tre, Kalulu punta il Como

Conceicao si è allenato in gruppo ed è recuperato, ottimismo anche per Nico e Cambiaso

11 Nov 2026 - 17:15
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Allenamento al JTC per la Juventus e prime note liete per Luciano Spalletti. Sfruttando la sosta per gli impegni delle nazionali (con l'Italia attesa dalla sfida contro la Francia), i bianconeri rimasti a Torino hanno svolto una seduta tra lavoro atletico e pallone. La notizia più importante riguarda Francisco Conceiçao: l'esterno portoghese, fermato lo scorso 18 ottobre da una lussazione alla spalla sinistra rimediata contro la Lazio, è tornato a lavorare regolarmente con i compagni, trovando anche la conclusione in porta. I tempi di recupero sono stati perfettamente rispettati, spalancando così le porte al suo rientro per il lunch match di domenica 22 novembre contro il Venezia. In gruppo con lui c'erano anche gli altri esclusi dalle chiamate internazionali, come Boga, Kelly, Kolo Muani, Woltemade, Bremer e Rugani.

Terminate le fatiche odierne, Spalletti ha concesso quattro giorni di riposo al gruppo: la ripresa della preparazione alla Continassa è fissata per lunedì, quando mancheranno all'appello gli undici giocatori impegnati con le rispettive selezioni (Vicario, Çelik, Gatti, Lucumí, Cabal, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Zhegrova, Ekhator e Alajbegovic).

Alla ripresa degli allenamenti ci sarà anche Nico Gonzalez, assente oggi per completare il recupero dalla lesione di basso grado al soleo destro accusata contro il Rennes: l'argentino punta a essere arruolabile contro il Venezia, così come Andrea Cambiaso. Discorso diverso invece per Pierre Kalulu, il cui rientro in campo è previsto in vista della sfida con il Como, mentre per rivedere Kenan Yildiz bisognerà attendere il mese di dicembre.

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