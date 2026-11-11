Juventus, buone nuove dall’infermeria: col Venezia tornano in tre, Kalulu punta il Como

Allenamento al JTC per la Juventus e prime note liete per Luciano Spalletti. Sfruttando la sosta per gli impegni delle nazionali (con l'Italia attesa dalla sfida contro la Francia), i bianconeri rimasti a Torino hanno svolto una seduta tra lavoro atletico e pallone. La notizia più importante riguarda Francisco Conceiçao: l'esterno portoghese, fermato lo scorso 18 ottobre da una lussazione alla spalla sinistra rimediata contro la Lazio, è tornato a lavorare regolarmente con i compagni, trovando anche la conclusione in porta. I tempi di recupero sono stati perfettamente rispettati, spalancando così le porte al suo rientro per il lunch match di domenica 22 novembre contro il Venezia. In gruppo con lui c'erano anche gli altri esclusi dalle chiamate internazionali, come Boga, Kelly, Kolo Muani, Woltemade, Bremer e Rugani.