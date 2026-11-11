Tragedia in Francia: morto in campo un giovane calciatore di 22 anni

Tragedia nel calcio francese. Wanis Honsor, terzino transalpino in forza al Saint-Denis, è morto durante un allenamento con la sua attuale squadra a seguito di un arresto cardiaco improvviso sul campo. Nonostante il rapido intervento dei medici, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Così il Rouen, club in cui è cresciuto 22enne, lo ha ricordato sui social: "Il FC Rouen 1899 ha appreso questa mattina con grande tristezza la morte improvvisa di Wanis Honsor, vittima di un arresto cardiaco durante un allenamento con il suo club del Saint-Denis FC. Formato nel club, Wanis ha partecipato a tre partite con la prima squadra durante la stagione 2023/2024 segnando un gol".