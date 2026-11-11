Como, grande paura per Robert Sanchez: si schianta in una gara automobilistica, è illeso

11 Nov 2026 - 16:04
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Grande paura per Robert Sanchez, portiere di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Como di Fabregas. Il 28enne, in azione in una gara sul leggendario circuito del Nurburgring, in Germania, si è schiantato contro una barriera a 112 km/h mentre guidava una Ferrari 488 Challenge Evo da 300mila sterline. Fortunatamente, racconta il The Sun, l'ex Brighton è uscito illeso dall'incidente. L'automobile in particolare, ha subito gravi danni nella parte anteriore: l'incidente è avvenuto nella giornata di lunedì intorno alle ore 14,30.  

"Stava andando troppo veloce in curva - ha raccontato un testimone 58enne al portale inglese -. Ha urtato violentemente ed è stata subito esposta la bandiera rossa -. Sanchez è uscito dall'auto come se non fosse accaduto nulla. Non sembrava affatto scosso".  

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