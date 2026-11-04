Juventus, Yildiz vede la fine del calvario: partito il countdown per il rientro

Il piede sinistro fa sempre meno male e questo permetterà di alzare i giri del motore. Sarà però un processo graduale: nessuno in casa Juve ha intenzione di affrettare il rientro di Yildiz, rischiando magari pericolose ricadute. Nel prossimo mese l'esterno lavorerà con una data cerchiata sul calendario: il 14 dicembre, giorno di Juve-Monza.