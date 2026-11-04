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Juventus, Yildiz vede la fine del calvario: partito il countdown per il rientro

Il turco nell'ultima fase del recupero dall'infortunio. Massima prudenza, ma c'è una data cerchiata sul calendario

04 Nov 2026 - 09:26
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Kenan Yildiz morde il freno ma intravede la fine del suo calvario. Il turco è ai box ormai da fine agosto per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro ed è costretto a seguire i suoi compagni dalla tribuna. Ora però sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel: il 10 bianconero nelle prossime settimane inizierà a tornare a lavorare sul campo per ritrovare la giusta condizione. 

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Il piede sinistro fa sempre meno male e questo permetterà di alzare i giri del motore. Sarà però un processo graduale: nessuno in casa Juve ha intenzione di affrettare il rientro di Yildiz, rischiando magari pericolose ricadute. Nel prossimo mese l'esterno lavorerà con una data cerchiata sul calendario: il 14 dicembre, giorno di Juve-Monza.

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Quella potrebbe essere l'occasione buona per rivedere in campo Yildiz. Spalletti e compagni non vedono l'ora: il turco con le sue giocate può portare brillantezza e imprevedibilità alla manovra offensiva bianconera, alla disperata ricerca di guizzi. 

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