Juventus, Yildiz vede la fine del calvario: partito il countdown per il rientro

Kenan Yildiz morde il freno ma intravede la fine del suo calvario. Il turco è ai box ormai da fine agosto per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro ed è costretto a seguire i suoi compagni dalla tribuna. Ora però sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel: il 10 bianconero nelle prossime settimane inizierà a tornare a lavorare sul campo per ritrovare la giusta condizione.
Il piede sinistro fa sempre meno male e questo permetterà di alzare i giri del motore. Sarà però un processo graduale: nessuno in casa Juve ha intenzione di affrettare il rientro di Yildiz, rischiando magari pericolose ricadute. Nel prossimo mese l'esterno lavorerà con una data cerchiata sul calendario: il 14 dicembre, giorno di Juve-Monza.
Quella potrebbe essere l'occasione buona per rivedere in campo Yildiz. Spalletti e compagni non vedono l'ora: il turco con le sue giocate può portare brillantezza e imprevedibilità alla manovra offensiva bianconera, alla disperata ricerca di guizzi.